Rencontres sous le Tilleul Payrignac

Payrignac et son tilleul vous attendent pour des rencontres humaines et artistiques d’exception. Venez vibrer et rêver ! Tout publics bienvenus !

Cette 3ème édition du festival « Rencontres sous le tilleul » convoque tous les arts dans le cœur vibrant de Payrignac, commune au charme rare.

Ce festival propose deux journées de spectacles vivants autour du théâtre, du cirque, de la poésie et du conte, dans une ambiance conviviale au cœur du village de Payrignac.

Cette année, la programmation propose une quinzaine d’artistes passionnés.

Au programme :

VENDREDI 18 JUILLET 2025

15h30 deux ateliers artistiques esprit sauvage & atelier origami.

Un premier atelier de confection de personnages avec des matériaux naturels. De 15h30 à 18h.

Un second atelier vous proposera des pliages origami inspirés de la nature ! De 15h30 à 17h30

18h15 Abracada’eau Cie Ode Forme (durée 40 min)

Spectacle de magie et de théâtre, fable écologique, poétique et philosophique pour tous, cet hymne à la l’eau et à la vie, drôle et profonde, évoque les beauté de notre monde à préserver.

19h30 Echappée & Odyssée Les idées vagabondent et la Cie des Musaïons (durée 1h)

Une balade spectacle vous embarque au sein du bourg de Payrignac et ses lieux aussi charmants qu’inspirants. Tour à tour, laissez-vous porter par des contes au goût d’aventures ou des formes courtes théâtrales.

21h30 Contes « Elle est pas belle la vie ! » par Michel Galaret (durée 1h20)

Léon est un fieffé pêcheur, cependant, ce qu’il remonte du fond de la rivière ce jour-là risque fort de lui coûter la vie. Oui, mais cet homme est un renard, un goupil vous dis-je, il n’est pas né de la dernière pluie !

Des histoires dans une histoire pour sauver une vie !

SAMEDI 19 JUILLET 2025

15h30 deux ateliers artistiques esprit sauvage & atelier origami.

Un premier atelier de confection de personnages avec des matériaux naturels. De 15h30 à 18h.

Un second atelier vous proposera des pliages origami inspirés de la nature ! De 15h30 à 17h30

18h30 Bateau Cie Les hommes sensibles avec Antoine Toulemonde (Durée 50 min jauge limitée, réservation recommandée)

Théâtre d’objets. Spectacle pour toute la famille; destiné à l’enfant intérieur vivant en chacun de nous … Un spectacle poétique et unique à ne pas manquer !

20h15 Manefa Duo musical avec Marion (lead chant guitare) & Morgane (pianiste chanteuse). Durée 1h15

Posée sur son île, Manefa puise dans ce que la vie a de brutal et de doux. Elle vous embarque dans un tourbillon poétique côtoyant la solastalgie et la résilience. Manefa se laisse porter par le flôt d’une néo-folk onirique, qui résonne avec d’autres artistes comme Agnes Obel, Cocorosie ou encore Klô Pelgag.

22h15 Pour Hêtre Cie iéto (Durée 40 min jauge limitée, réservation recommandée)

Cirque. Spectacle participatif autour d’un arbre ! Sur un arbre à l’équilibre fragile, deuc complices enchaînent des acrobaties souples, fluides, précises et évolutives, qui oscillent entre statiques et dynamiques. Le public est invité à toucher, grimper et porter cet « hêtre » sensible.

Le duo d’acrobate dessine avec fluidité plus qu’un spectacle une métaphore.

18H15 puis 20H30 • Le Jardin aux Oiseaux TP 12€ / TR 10€ / durée 1h

Les chanteurs d’oiseaux (Ce Autour de l’oiseau)

Une balade-spectacle unique qui vous offrira le sentiment d’entrer en communion avec la nature, de s’immiscer en elle, et d’accéder à ses plus profonds secrets. A pas feutrés, vous débutez votre déambulation, les sens en éveil, en quête de sons, pendant que les chanteurs d’oiseaux, Jean Boucault et Johnny Rasse, accompagnés d’un musicien, trillent, sifflent et gazouillent ! Deux représentations d’exception / Jauge limitée / Réservation très recommandée !

Les deux jours du festival, en continu Les reporters troubadours

Une touche autant cinématographique qu’humaine ! Grâce à Benoît et sa caravane-cinéma, vous découvrez une série documentaire itinérante où quelques destins incarnés vous nourrissent l’âme et vous inspirent tout entier !

Prévoyez d’arriver 30 minutes avant l’heure du spectacle.

Restauration délicieuse sur place. 5 .

Place de l’Eglise Payrignac 46300 Lot Occitanie +33 6 31 79 00 98 lesmusaions@asso.eco

English :

Payrignac and its lime tree await you for exceptional human and artistic encounters. Come thrill and dream! All audiences welcome!

This 3rd edition of the « Rencontres sous le tilleul » festival brings together all the arts in the vibrant heart of Payrignac, a commune of rare charm.

The festival offers two days of live theater, circus, poetry and storytelling, in a convivial atmosphere in the heart of the village of Payrignac.

This year’s program features some fifteen passionate artists.

German :

Payrignac und seine Linde erwarten Sie zu außergewöhnlichen menschlichen und künstlerischen Begegnungen. Kommen Sie zum Schwingen und Träumen! Alle Altersgruppen sind willkommen!

Ausgabe des Festivals « Rencontres sous le tilleul » (Begegnungen unter der Linde) vereint alle Künste im pulsierenden Herzen von Payrignac, einer Gemeinde mit seltenem Charme.

Das Festival bietet zwei Tage lang Theater, Zirkus, Poesie und Märchen in einer geselligen Atmosphäre im Herzen des Dorfes Payrignac.

Das diesjährige Programm umfasst rund 15 leidenschaftliche Künstler.

Italiano :

Payrignac e il suo tiglio vi aspettano per incontri umani e artistici eccezionali. Venite a divertirvi e a sognare! Tutti i pubblici sono benvenuti!

Questa terza edizione del festival « Rencontres sous le tilleul » riunisce tutte le arti nel cuore vibrante di Payrignac, un comune di raro fascino.

Il festival offre due giorni di teatro dal vivo, circo, poesia e narrazione in un’atmosfera amichevole nel cuore del villaggio di Payrignac.

Il programma di quest’anno prevede una quindicina di artisti appassionati.

Espanol :

Payrignac y su tilo le esperan para encuentros humanos y artísticos excepcionales. ¡Venga a disfrutar y a soñar! ¡Todos los públicos son bienvenidos!

Esta 3ª edición del festival « Rencontres sous le tilleul » reúne todas las artes en el vibrante corazón de Payrignac, un municipio de raro encanto.

El festival ofrece dos días de teatro en vivo, circo, poesía y cuentacuentos en un ambiente acogedor en el corazón del pueblo de Payrignac.

El programa de este año cuenta con una quincena de artistas apasionados.

