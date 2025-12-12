Rencontres sportives Ferrières-en-Gâtinais
Rencontres sportives Ferrières-en-Gâtinais dimanche 4 janvier 2026.
Rencontres sportives
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-04
fin : 2026-01-04
Date(s) :
2026-01-04
Rencontres sportives
L’année commence bien avec la section twirling bâton de l’Entente Sportive Gâtinaise ! Venez les soutenir ! .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 52 03 07 72
English :
Sports events
L’événement Rencontres sportives Ferrières-en-Gâtinais a été mis à jour le 2025-12-09 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS