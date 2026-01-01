Rencontre(s) sur Glass Montargis
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-31 19:00:00
2026-01-31
Rencontre forte et enthousiaste entre une pianiste et 3 danseuses(eurs)
Rencontre entre un répertoire atypique et 3 esthétiques de danse avec la recherche de reflet, un jeu de miroir, des jeux de mots L’occupation est débordante de l’espace sonore et visuel.
La musique de Philipp Glass constitue la pierre angulaire du style minimaliste et répétitif, c’est une apogée du genre 15 .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire
