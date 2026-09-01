Informations pratiques

Hautot-l’Auvray

Rencontres sur le plateau Randonnée

salle des fetes Hautot-l’Auvray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 08:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Randonnée dans le cadre des Rencontres sur le plateau.

Départ de la salle des fêtes à 8h30 -boucle de 10 km

12h pique-nique tiré du sac

2me boucle de 10km. goûter offert à l’arrivée. .

salle des fetes Hautot-l’Auvray 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 10 90 13 98 jacfollet@hotmail.fr

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English : Rencontres sur le plateau Randonnée

L’événement Rencontres sur le plateau Randonnée Hautot-l’Auvray a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre