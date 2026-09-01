Informations pratiques

Saint-Vaast-Dieppedalle

Rencontres sur le plateau Spectacle Elle est mon genre

Salle des fêtes Saint-Vaast-Dieppedalle Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 18:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Dans le cadre des Rencontres sur le plateau, un spectacle est proposé Elle est mon genre d’Alberto Garcia Sanchez

A 18h spectacle

A 19h30 apéritif et repas

Sur inscription. .

Salle des fêtes Saint-Vaast-Dieppedalle 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 10 90 13 98 jacfollet@hotmail.fr

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English : Rencontres sur le plateau Spectacle Elle est mon genre

L’événement Rencontres sur le plateau Spectacle Elle est mon genre Saint-Vaast-Dieppedalle a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre