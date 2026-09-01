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AGENDA · Saint-Vaast-Dieppedalle

Rencontres sur le plateau Spectacle Elle est mon genre Saint-Vaast-Dieppedalle

samedi 26 septembre 2026 · Saint-Vaast-Dieppedalle

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
76450 Saint-Vaast-Dieppedalle
Département
Seine-Maritime
Tarif

Saint-Vaast-Dieppedalle

Rencontres sur le plateau Spectacle Elle est mon genre

Salle des fêtes Saint-Vaast-Dieppedalle Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Dans le cadre des Rencontres sur le plateau, un spectacle est proposé Elle est mon genre d’Alberto Garcia Sanchez
A 18h spectacle
A 19h30 apéritif et repas
Sur inscription.   .

Salle des fêtes Saint-Vaast-Dieppedalle 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 10 90 13 98  jacfollet@hotmail.fr

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English : Rencontres sur le plateau Spectacle Elle est mon genre

L’événement Rencontres sur le plateau Spectacle Elle est mon genre Saint-Vaast-Dieppedalle a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

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