Rencontres sur le plateau Spectacle Elle est mon genre Saint-Vaast-Dieppedalle
samedi 26 septembre 2026 · Saint-Vaast-Dieppedalle
Informations pratiques
Saint-Vaast-Dieppedalle
Rencontres sur le plateau Spectacle Elle est mon genre
Salle des fêtes Saint-Vaast-Dieppedalle Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Dans le cadre des Rencontres sur le plateau, un spectacle est proposé Elle est mon genre d’Alberto Garcia Sanchez
A 18h spectacle
A 19h30 apéritif et repas
Sur inscription. .
Salle des fêtes Saint-Vaast-Dieppedalle 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 10 90 13 98 jacfollet@hotmail.fr
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English : Rencontres sur le plateau Spectacle Elle est mon genre
L’événement Rencontres sur le plateau Spectacle Elle est mon genre Saint-Vaast-Dieppedalle a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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