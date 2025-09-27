Rencontres Théâtrales de Martel Cyrano par le bout du nez Martel

Rue Senlis Martel Lot

Tarif : – – 10 EUR

Début : 2025-09-27 18:00:00

fin : 2025-09-27 19:30:00

2025-09-27

L’histoire de Cyrano est celle d’un poète, intelligent et amoureux, qui sera la cible de railleries à cause de sa difformité. Cette histoire nous dit que la beauté d’un homme ne se lit pas sur son visage, mais dans son âme.

Deux agents de service, Marie Hélène et Claudine, viennent nettoyer la salle de spectacle. Le public est là, ce qui n’est évidemment, pas prévu. Sur les bases de cet imbroglio, elles comprennent que le public vient assister à la représentation de Cyrano de Bergerac qui n’est malheureusement pas joué ce jour-là. Emportées par leur élan, elles vont raconter cette histoire, à leur façon.

Grâce à des personnages pittoresques et haut en couleur, , les deux comédiennes revisitent Cyrano comme une virgule artistique et fantaisiste et interprètent avec brio les meilleurs moments de la pièce d’Edmond Rostand

– Le monologue de Cyrano sur son nez oui, j’exagère …

– La tirade du nez de Cyrano C’est tout ? C’est un peu court jeune homme…

– La rencontre Cyrano- Christian c’est vrai qu’il est beau le gredin…

– La scène du balcon trio Cyrano, Christian et Roxanne

– La mort de Cyrano Adieu, ma bien aimée, je vais mourir… .

Rue Senlis Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 35 41 98 85

English :

Cyrano’s story is that of a poet, intelligent and in love, who is mocked for his deformity

German :

Cyranos Geschichte handelt von einem Dichter, der intelligent und verliebt ist und wegen seiner Missbildung zur Zielscheibe des Spotts wird

Italiano :

Cyrano è la storia di un poeta, intelligente e innamorato, che viene deriso a causa della sua deformità

Espanol :

Cyrano es la historia de un poeta, inteligente y enamorado, del que se burlan a causa de su deformidad

