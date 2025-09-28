Rencontres Théâtrales de Martel La Frië-Trott Martel

Rencontres Théâtrales de Martel La Frië-Trott

Rue Senlis Martel Lot

Tarif : – – 10 EUR

Début : 2025-09-28 11:00:00

fin : 2025-09-28 11:30:00

2025-09-28

Tout commence comme une publicité Une bande d’enfants, pleins d’énergie et de malice, présente la Freï-Trott, une trottinette magique qui incarne la liberté. Mais derrière cette façade ludique, ils décident de fonder un club de trottinettes.

Très vite, leur jeu d’enfants prend une allure de réunion d’affaires ils parlent d’investisseurs, de parts de marché, de stratégies, comme de véritables adultes en train de bâtir une entreprise.

Au fil des scènes, leurs ambitions grandissent compétitions, extension du club, partenariats avec des marques… mais aussi tensions entre eux. Certains veulent garder l’esprit du jeu, d’autres rêvent de gloire et de pouvoir.

Au milieu de tout ça, la grand-mère d’Élisée, témoin inquiète, intervient tantôt amusée, tantôt alarmée par ce “jeu” qui ressemble de plus en plus à une entreprise sérieuse.

Mais peu à peu, un doute s’installe…

La Freï-trott est un conte philosophique moderne joué par des enfants de 8 à 11 ans dans le cadre des ateliers théâtre de la compagnie Iskandar. .

Rue Senlis Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 35 41 98 85

English :

It all starts like an advert: A gang of children, full of energy and mischief, present the Freï-Trott, a magical scooter that embodies freedom

German :

Alles beginnt wie ein Werbespot: Eine Gruppe energiegeladener Kinder präsentiert den Freï-Trott, einen magischen Roller, der die Freiheit verkörpert

Italiano :

Tutto inizia come uno spot pubblicitario: una banda di bambini, pieni di energia e di malizia, presenta il Freï-Trott, un monopattino magico che incarna la libertà

Espanol :

Todo empieza como un anuncio: una pandilla de niños, llenos de energía y travesuras, presentan el Freï-Trott, un patinete mágico que encarna la libertad

