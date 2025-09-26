Rencontres Théâtrales de Martel Le contre-pitre Martel

Rencontres Théâtrales de Martel Le contre-pitre Martel vendredi 26 septembre 2025.

Rencontres Théâtrales de Martel Le contre-pitre

Rue Senlis Martel Lot

Tarif : – – 10 EUR

Début : 2025-09-26 20:30:00

fin : 2025-09-26 21:30:00

2025-09-26

Le contre-pitre est une réflexion sur la condition humaine ses doutes, son absurdité.

Cette réflexion mêle les modes d’expression tantôt comique, tantôt sérieux.

Le contre-pitre c’est l’envers du clown, c’est son faire valoir, son double, son contraire.

Le contre-pitre n’a pas toute sa tête alors que le clown n’a pas de limite, il n’a pas de genre, aucun préjugé, juste son intuition et il découvre le monde à travers le jeu.

Le contre-pitre est un miroir grossissant de nos propres travers avec du maquillage outrancier et des chutes mémorables.

Un spectacle qui ne vous prend pas la tête mais qui vous la fait secouer de rire.

Rue Senlis Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 35 41 98 85

English :

Le contre-pitre is a reflection on the human condition, its doubts, its absurdity.

This reflection mixes comic and serious modes of expression.

The counter-clown is the other side of the clown, his counterpart, his double, his opposite.

The counter-clown doesn’t have all his wits about him, whereas the clown has no limits, no gender, no prejudices, just his intuition, and he discovers the world through play.

The counter-clown is a magnifying mirror of our own shortcomings, with outrageous make-up and memorable falls.

A show that won’t take your head off, but will make you shake it with laughter.

German :

Das Gegenstück ist eine Reflexion über das menschliche Dasein, seine Zweifel und seine Absurdität.

In dieser Reflexion vermischen sich Ausdrucksformen, die mal komisch, mal ernst sind.

Der Gegenpol ist die Kehrseite des Clowns, er ist sein Gegenüber, sein Doppelgänger, sein Gegenteil.

Der Gegenspieler hat nicht alle Tassen im Schrank, während der Clown keine Grenzen kennt, er hat kein Geschlecht, keine Vorurteile, nur seine Intuition und er entdeckt die Welt durch das Spiel.

Der Gegenspieler ist ein vergrößernder Spiegel unserer eigenen Schwächen mit übertriebener Schminke und denkwürdigen Abstürzen.

Eine Aufführung, die Ihnen nicht den Kopf abnimmt, sondern ihn vor Lachen schütteln lässt.

Italiano :

Le contre-pitre è una riflessione sulla condizione umana, sui suoi dubbi e sulla sua assurdità.

Questa riflessione mescola modi di espressione a volte comici, a volte seri.

Il contro-clown è l’altra faccia del clown, la sua controparte, il suo doppio, il suo opposto.

Il contro-clown non è sano di mente, mentre il clown non ha limiti, né sesso, né pregiudizi, solo il suo intuito, e scopre il mondo attraverso il gioco.

Il contro-clown è uno specchio di ingrandimento dei nostri stessi difetti, con trucchi oltraggiosi e cadute memorabili.

Uno spettacolo che non vi staccherà la testa, ma ve la farà scuotere dalle risate.

Espanol :

Le contre-pitre es una reflexión sobre la condición humana, sus dudas y su absurdo.

Esta reflexión mezcla modos de expresión a veces cómicos, a veces serios.

El contra-payaso es la otra cara del payaso, su contrapartida, su doble, su opuesto.

El contra-payaso no está en sus cabales, mientras que el payaso no tiene límites, ni género, ni prejuicios, sólo su intuición, y descubre el mundo a través del juego.

El contrapayaso es un espejo de aumento de nuestros propios defectos, con maquillajes escandalosos y caídas memorables.

Un espectáculo que no le arrancará la cabeza, pero le hará sacudirla de risa.

