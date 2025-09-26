Rencontres Théâtrales de Martel Martel

La grande nouveauté de la programmation de l’édition 2025 est la présence de moments théâtraux gratuits au cœur du village, dans les lieux publics

La grande nouveauté de la programmation de l’édition 2025 est la présence de moments théâtraux gratuits au cœur du village, dans les lieux publics. Tous les jours, en fin de matinée et en début de soirée, des comédiennes et comédiens viendront à la rencontre du public et effectueront des performances, dans les restaurants, les cafés et sur les places de notre village médiéval.

Ces Apéritifs théâtre connaîtront leur dernier acte le dimanche 28 septembre en réunissant autour de la halle, tous les performeurs à partir de 18h00 .

Rue Senlis Martel 46600 Lot Occitanie

Why « rencontres théâtrales »?

The great novelty of the 2025 edition is the presence of free theatrical moments in the heart of the village, in public places

Warum « Theatertreffen »?

Die große Neuheit des Programms für die Ausgabe 2025 sind kostenlose Theateraufführungen im Herzen des Dorfes, an öffentlichen Orten

Perché « incontri teatrali »?

La grande novità del programma 2025 è la presenza di spettacoli teatrali gratuiti nel cuore del paese, in luoghi pubblici

¿Por qué « encuentros teatrales »?

La gran novedad del programa 2025 es la presencia de representaciones teatrales gratuitas en el corazón del pueblo, en lugares públicos

