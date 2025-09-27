Rencontres Théâtrales de Martel Saga coutoise l’art d’aimer Martel

Rue Senlis Martel Lot

Tarif : – – 10 EUR

Début : 2025-09-27 20:30:00

fin : 2025-09-27 22:00:00

2025-09-27

En suivant les pas d’une association fictive nommée Fin’amor, le public est convié à venir écouter trois conférences sur l’art d’aimer au temps des troubadours.

Ces conférences sont l’occasion de faire entendre les motifs récurrents des récits qui sont parvenus jusqu’à nous.

Le cadre habituel de la conférence sera rapidement détourné. L’humour qui unit les épisodes de cette saga repose sur le contraste provoqué par la juxtaposition de paroles documentées, et de tableaux extravagants.

Episode 1, Thierry et Myria nous racontent une légende troubadouresque catalane du XIIᵉ siècle, celle du Cœur Mangé. Un univers se déploie érudit, foutraque, ludique, imprévisible où l’histoire, le théâtre et la poésie s’entrelacent dans une fête des sens et du verbe.

Episode 2, Thierry et Arnau s’attaquent à l’un des récits d’amour les plus emblématiques de la littérature médiévale Tristan et Iseult. Mais entre approximations, quiproquos et écarts d’énergie, leur entreprise s’annonce périlleuse…

Episode 3, les membres de l’association Fin’Amor tentent de reconstituer une légende troubadouresque. Mais bien sûr, la passion les emporte, et rien ne se passe comme prévu. Entre quiproquos, éclats de rires et moments de pure folie, l’histoire se réinvente, devenant une version imprévisible et exubérante de ce qui aurait dû être une légende courtoise. .

Rue Senlis Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 35 41 98 85

English :

Following in the footsteps of a fictitious association called Fin?amor, the public is invited to listen to three lectures on the art of love in the time of the troubadours.

These lectures are an opportunity to hear the recurring motifs of the stories that have come down to us.

The usual framework of the lecture will be quickly diverted

German :

Auf den Spuren einer fiktiven Vereinigung namens Fin?amor wird das Publikum eingeladen, drei Vorträge über die Kunst des Liebens zur Zeit der Troubadoure zu hören.

Die Vorträge bieten die Gelegenheit, die wiederkehrenden Motive der überlieferten Geschichten zu Gehör zu bringen.

Der übliche Rahmen des Vortrags wird schnell durchbrochen

Italiano :

Seguendo le orme di un’associazione fittizia chiamata Fin?amor, il pubblico è invitato ad ascoltare tre conferenze sull’arte dell’amore al tempo dei trovatori.

Queste conferenze offrono l’opportunità di ascoltare i motivi ricorrenti nelle storie che sono giunte fino a noi.

La cornice abituale della conferenza sarà rapidamente deviata

Espanol :

Siguiendo los pasos de una asociación ficticia llamada Fin?amor, se invita al público a escuchar tres conferencias sobre el arte de amar en la época de los trovadores.

Estas conferencias brindan la oportunidad de escuchar los motivos recurrentes en los relatos que han llegado hasta nosotros.

El marco habitual de la conferencia se desviará rápidamente

