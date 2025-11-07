Rencontres Théatrales Effervescences Espace Culturel Plouharnel

Rencontres Théatrales Effervescences

Espace Culturel 2 Place Saint-Armel Plouharnel Morbihan

Début : 2025-11-07

fin : 2025-11-08

2025-11-07

Rencontres de théâtre d’amateurs en Morbihan

Le théâtre des amateurs fait escale pendant 2 jours à Plouharnel et invite le public à le rencontrer.

Effervescences est une manifestation nomade, initiée par l’ADEC56 et conçue par les troupes du Morbihan. L’édition 2025 est organisée et accueillie à Plouharnel par la troupe des Sables Blancs.

L’ensemble des rencontres est ouvert à tous, entrée libre et gratuite.

Venez découvrir l’atelier théâtre, assister à un florilège d’extraits de spectacles et de petits formats spécialement conçus pour l’occasion.

Programme des animations

* Vendredi 7 Novembre:

– 20h 6 troupes du Morbihan présenteront à tour de rôle un extrait de spectacle en cours de création ou de représentation

Soirée présentée et animée par le Théâtre de la Lande de Ploeren

* Samedi 8 Novembre

– 9h30 Atelier ouvert à tous

à partir de 14h Balade théâtrale dans les ruelles du vieux bourg organisée par les associations TSB et Plouharnel d’Hier et d’Aujourd’hui

– 20h Tentations de tentatives

Venez découvrir 12 versions différentes d’un texte choisi collectivement par les troupes amateurs et qui est devenu un support de jeu pour toutes les troupes volontaires.

Soirée présentée et animée par le Théâtre de La Lande de Ploeren .

