Rencontres Théâtrales Salle des fêtes Le Minihic-sur-Rance
Rencontres Théâtrales Salle des fêtes Le Minihic-sur-Rance vendredi 26 septembre 2025.
Rencontres Théâtrales
Salle des fêtes Place Thomas Bourcin Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26 21:30:00
fin : 2025-09-26 22:45:00
Date(s) :
2025-09-26
La cinquième édition des Rencontres Théâtrales prendra place les 26, 27 et 28 septembre 2025 à la salle des fêtes.
Programme du vendredi 26 septembre
20 h Prof (1 h 10)
Compagnie Farce Bleu (St Jouan des Guérêts)
Metteur en scène Franck Lemarié
21 h 30 Ouvrages de dames (1 h 15)
Compagnie Farce Bleu (St Jouan des Guérêts)
Metteur en scène Franck Lemarié .
Salle des fêtes Place Thomas Bourcin Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 60 80 63 77
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Rencontres Théâtrales Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2025-09-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme