Rencontres Théâtrales Salle des fêtes Le Minihic-sur-Rance

Salle des fêtes Place Thomas Bourcin Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-26 21:30:00

fin : 2025-09-26 22:45:00

2025-09-26

La cinquième édition des Rencontres Théâtrales prendra place les 26, 27 et 28 septembre 2025 à la salle des fêtes.

Programme du vendredi 26 septembre

20 h Prof (1 h 10)

Compagnie Farce Bleu (St Jouan des Guérêts)

Metteur en scène Franck Lemarié

21 h 30 Ouvrages de dames (1 h 15)

Compagnie Farce Bleu (St Jouan des Guérêts)

Metteur en scène Franck Lemarié .

Salle des fêtes Place Thomas Bourcin Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 60 80 63 77

