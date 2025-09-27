Rencontres Théâtrales Salle des fêtes Le Minihic-sur-Rance
La cinquième édition des Rencontres Théâtrales prendra place les 26, 27 et 28 septembre 2025 à la salle des fêtes.
Programme du samedi 27 septembre
20 h Docteur Knock (1 h 15)
Compagnie Prise de bec (Quévert )
Metteuse en scène Nelly Jarnoux-Marzin
21 h 45 6 sketches de Raymond Devos (0 h 20)
Par les élèves de l’atelier théâtre Philippe Sonier (St-Père-Marc-en-Poulet)
22 h 15 Le notaire (0 h 20)
Compagnie La bande à Momo (Mihinic-sur-Rance)
Metteur en scène Daniel Gautier .
Salle des fêtes Place Thomas Bourcin Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 60 80 63 77
