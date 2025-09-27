Rencontres Théâtrales Salle des fêtes Le Minihic-sur-Rance

Salle des fêtes Place Thomas Bourcin Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-27 20:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

La cinquième édition des Rencontres Théâtrales prendra place les 26, 27 et 28 septembre 2025 à la salle des fêtes.

Programme du samedi 27 septembre

20 h Docteur Knock (1 h 15)

Compagnie Prise de bec (Quévert )

Metteuse en scène Nelly Jarnoux-Marzin

21 h 45 6 sketches de Raymond Devos (0 h 20)

Par les élèves de l’atelier théâtre Philippe Sonier (St-Père-Marc-en-Poulet)

22 h 15 Le notaire (0 h 20)

Compagnie La bande à Momo (Mihinic-sur-Rance)

Metteur en scène Daniel Gautier .

Salle des fêtes Place Thomas Bourcin Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 60 80 63 77

