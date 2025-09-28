Rencontres Théâtrales Salle des fêtes Le Minihic-sur-Rance
Salle des fêtes Place Thomas Bourcin Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine
La cinquième édition des Rencontres Théâtrales prendra place les 26, 27 et 28 septembre 2025 à la salle des fêtes.
Programme du dimanche 28 septembre
15 h Double jeu (1 h 15)
Compagnie Les dames de Dinard (Dinard)
Metteuse en scène Christelle Botineau
16 h 30 Un couple parfait (0 h 20)
17 h Mélanie a un amant (0 h 20)
Compagnie La Bande à Momo (Mihinic-sur-Rance)
Metteur en scène Daniel Gautier .
Salle des fêtes Place Thomas Bourcin Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 60 80 63 77
