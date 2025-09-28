Rencontres Théâtrales Salle des fêtes Le Minihic-sur-Rance

Rencontres Théâtrales Salle des fêtes Le Minihic-sur-Rance dimanche 28 septembre 2025.

Rencontres Théâtrales

Salle des fêtes Place Thomas Bourcin Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 15:00:00

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

La cinquième édition des Rencontres Théâtrales prendra place les 26, 27 et 28 septembre 2025 à la salle des fêtes.

Programme du dimanche 28 septembre

15 h Double jeu (1 h 15)

Compagnie Les dames de Dinard (Dinard)

Metteuse en scène Christelle Botineau

16 h 30 Un couple parfait (0 h 20)

17 h Mélanie a un amant (0 h 20)

Compagnie La Bande à Momo (Mihinic-sur-Rance)

Metteur en scène Daniel Gautier .

Salle des fêtes Place Thomas Bourcin Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 60 80 63 77

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rencontres Théâtrales Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2025-09-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme