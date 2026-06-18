Rencontres Théâtrales Salle des fêtes Le Minihic-sur-Rance
Rencontres Théâtrales Salle des fêtes Le Minihic-sur-Rance vendredi 25 septembre 2026.
Le Minihic-sur-Rance
Rencontres Théâtrales
Salle des fêtes Place Thomas Bourcin Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
La 6ème édition des Rencontres Théâtrales prendra place les 25, 26 et 27 septembre 2026.
Programme à venir. .
Salle des fêtes Place Thomas Bourcin Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 60 80 63 77
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English :
L’événement Rencontres Théâtrales Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2026-06-18 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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