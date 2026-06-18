Rencontres Théâtrales Salle des fêtes Le Minihic-sur-Rance dimanche 27 septembre 2026.

Le Minihic-sur-Rance

Rencontres Théâtrales

Salle des fêtes Place Thomas Bourcin Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

La 6ème édition des Rencontres Théâtrales prendra place les 25, 26 et 27 septembre 2026.

Programme à venir. .

Salle des fêtes Place Thomas Bourcin Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 60 80 63 77

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English :

L’événement Rencontres Théâtrales Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2026-06-18 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme