Rencontres Théâtre et Mémoire, par le Musée Juif de Bayonne Appelez-moi Golda Le Colisée Biarritz

L’ACMJB propose, sur un cycle théâtral de deux pièces mises en scène par Steve SUISSA, un regard unique sur des figures et tournants de l’Histoire.

17h.

Durée 1h15.

Appelez-moi Golda

Avec Valérie Zarrouck.

Le texte puissant de Michel Langliney, rend intelligible non seulement le parcours politique mais aussi la personnalité de Golda Méir au travers de son humanité doutes, sacrifices, souffrances.

20h.

Durée 1h10.

Les Grands Tournants

Rachel Khan, Steve Suissa

De Victor Hugo à Charles De Gaulle en passant par Golda Méir et Simone Veil, un spectacle immersif plongeant le public dans l’atmosphère des grands moments de bascule de notre Histoire. .

