Rencontres Trans Musicales Rennes

Rennes
Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-07
2025-12-03
Événement phare des musiques actuelles, les Transmusicales de Rennes nous annoncent chaque hiver quelles seront les tendances musicales de demain. Les groupes viennent y faire leurs derniers pas anonymes, avant de recevoir les louanges d’une critique unanime.
En vente sur ce site, les pass week-end, les pass 3 jours et les soirées au Parc des expositions. .
Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne
Rencontres Trans Musicales
