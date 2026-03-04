Rencontres: Traverser les frontières Les migrations au prisme de la recherche-création Centre du Patrimoine Arménien Valence
Rencontres: Traverser les frontières Les migrations au prisme de la recherche-création Centre du Patrimoine Arménien Valence jeudi 11 juin 2026.
Rencontres: Traverser les frontières Les migrations au prisme de la recherche-création
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 09:00:00
fin : 2026-06-11 17:00:00
Date(s) :
2026-06-11
Cette journée explore le croisement recherche-création pour renouveler les récits sur l’exil, les migrations et les diasporas. Artistes, chercheurs et institutions partagent leurs pratiques, notamment au Le Cpa.
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Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com
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English :
This one-day event explores the intersection of research and creation to renew narratives on exile, migration and diaspora. Artists, researchers and institutions share their practices, notably at Le Cpa.
L’événement Rencontres: Traverser les frontières Les migrations au prisme de la recherche-création Valence a été mis à jour le 2026-03-20 par Valence Romans Tourisme