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RENCONTRES VIGNERONNES AU PIED DE LA LUNE Villespassans

RENCONTRES VIGNERONNES AU PIED DE LA LUNE Villespassans samedi 27 juin 2026.

Adresse : 6 Route de Saint-Chinian

Ville : 34360 Villespassans

Département : Hérault

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Villespassans

RENCONTRES VIGNERONNES AU PIED DE LA LUNE

6 Route de Saint-Chinian Villespassans Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Événement à ne pas manquer au Pied de la Lune !
​Bloquez votre soirée du samedi 27 juin dès 18h pour la toute première édition du Salon des Dolomitiques !
Événement à ne pas manquer au Pied de la Lune !
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​Venez à la rencontre de vignerons passionnés et découvrez le savoir-faire de superbes domaines
Les Eminades
​Château de Gragnos
​La Côte des Père
Mas de Cynanque
​Domaine La Linquière
​Mas Champart
Pour sublimer cette dégustation, le groupe Volver Duo rythmera la soirée avec un concert de Jazz Latino en live !
Restauration sur place pour accompagner vos verres et prolonger ce moment de partage.
Places limitées ! On vous conseille vivement de réserver votre table.   .

6 Route de Saint-Chinian Villespassans 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 24 36 48  lepieddelalune34@gmail.com

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English : RENCONTRES VIGNERONNES AU PIED DE LA LUNE

An event you won’t want to miss at Le Pied de la Lune!
Mark your calendars for Saturday, June 27, starting at 6 p.m., for the very first edition of the Salon des Dolomitiques!

L’événement RENCONTRES VIGNERONNES AU PIED DE LA LUNE Villespassans a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN