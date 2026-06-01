RENCONTRES VIGNERONNES AU PIED DE LA LUNE Villespassans
RENCONTRES VIGNERONNES AU PIED DE LA LUNE Villespassans samedi 27 juin 2026.
Villespassans
RENCONTRES VIGNERONNES AU PIED DE LA LUNE
6 Route de Saint-Chinian Villespassans Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Événement à ne pas manquer au Pied de la Lune !
Bloquez votre soirée du samedi 27 juin dès 18h pour la toute première édition du Salon des Dolomitiques !
Événement à ne pas manquer au Pied de la Lune !
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Venez à la rencontre de vignerons passionnés et découvrez le savoir-faire de superbes domaines
Les Eminades
Château de Gragnos
La Côte des Père
Mas de Cynanque
Domaine La Linquière
Mas Champart
Pour sublimer cette dégustation, le groupe Volver Duo rythmera la soirée avec un concert de Jazz Latino en live !
Restauration sur place pour accompagner vos verres et prolonger ce moment de partage.
Places limitées ! On vous conseille vivement de réserver votre table. .
6 Route de Saint-Chinian Villespassans 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 24 36 48 lepieddelalune34@gmail.com
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English : RENCONTRES VIGNERONNES AU PIED DE LA LUNE
An event you won’t want to miss at Le Pied de la Lune!
Mark your calendars for Saturday, June 27, starting at 6 p.m., for the very first edition of the Salon des Dolomitiques!
L’événement RENCONTRES VIGNERONNES AU PIED DE LA LUNE Villespassans a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN