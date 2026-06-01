Villespassans

RENCONTRES VIGNERONNES AU PIED DE LA LUNE

6 Route de Saint-Chinian Villespassans Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Événement à ne pas manquer au Pied de la Lune !

​Bloquez votre soirée du samedi 27 juin dès 18h pour la toute première édition du Salon des Dolomitiques !

Événement à ne pas manquer au Pied de la Lune !

​Bloquez votre soirée du samedi 27 juin dès 18h pour la toute première édition du Salon des Dolomitiques !

​Venez à la rencontre de vignerons passionnés et découvrez le savoir-faire de superbes domaines

Les Eminades

​Château de Gragnos

​La Côte des Père

Mas de Cynanque

​Domaine La Linquière

​Mas Champart

Pour sublimer cette dégustation, le groupe Volver Duo rythmera la soirée avec un concert de Jazz Latino en live !

Restauration sur place pour accompagner vos verres et prolonger ce moment de partage.

Places limitées ! On vous conseille vivement de réserver votre table. .

6 Route de Saint-Chinian Villespassans 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 24 36 48 lepieddelalune34@gmail.com

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English : RENCONTRES VIGNERONNES AU PIED DE LA LUNE

An event you won’t want to miss at Le Pied de la Lune!

Mark your calendars for Saturday, June 27, starting at 6 p.m., for the very first edition of the Salon des Dolomitiques!

L’événement RENCONTRES VIGNERONNES AU PIED DE LA LUNE Villespassans a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN