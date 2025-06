RENCONTRES VIGNERONNES CAVE DES ARCEAUX Montpellier 21 juin 2025 07:00

Hérault

RENCONTRES VIGNERONNES CAVE DES ARCEAUX 7 Rue Marioge Montpellier Hérault

Ne manquez pas les Rencontres vigneronnes le 21 juin à la Cave des Arceaux !

Rencontre Vigneronne avec Vincent Parcé

– Domaine de la Préceptorie

– Domaine Augustin

– Maison Parcé Frères

Avec le vigneron de 10h00 à 13h00 et de 13h00 à 19h30 avec la team caviste !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à apprécier avec modération .

7 Rue Marioge

Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 92 44 84 contact@cave-arceaux.com

