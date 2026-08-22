Informations pratiques

Saint-Clément-de-Rivière

Rencontres Vigneronnes

La Cave des P’tits Bonheurs Saint-Clément-de-Rivière Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 10:30:00

fin : 2026-10-24 12:30:00

Date(s) :

2026-10-24 2026-10-31 2026-11-07 2026-11-21 2026-11-28 2026-12-12

Un moment convivial à la rencontre des vignerons de notre région, pour déguster leurs vins, découvrir leur savoir-faire et partager leur passion du terroir.

Chaque samedi, de 10h30 à 12h30, venez rencontrer un vigneron ou une vigneronne à La Cave des P’tits Bonheurs, au centre commercial Le Boulidou à Saint-Clément-de-Rivière. Venez quand vous le souhaitez, sans réservation, pour goûter avant d’acheter, poser vos questions et découvrir autrement les beaux vignobles de notre région. Une rencontre conviviale et gourmande, ouverte à tous les amateurs de vin, curieux ou passionnés ! Ce samedi, venez découvrir le Domaine Coste-Moynier, installé à Saint-Christol, au cœur d’un terroir emblématique du Languedoc. De génération en génération, la famille Moynier fait vivre ce vignoble posé sur des galets roulés, un terroir qui donne aux vins profondeur, caractère et fraîcheur. .

La Cave des P’tits Bonheurs Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie +33 6 16 28 52 20 contact@lacavedesptitsbonheurs.fr

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English :

A friendly moment to meet the winegrowers of our region, to taste their wines, discover their know-how and share their passion for the terroir.

L’événement Rencontres Vigneronnes Saint-Clément-de-Rivière a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup