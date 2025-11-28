Rencontres vigneronnes

Esplanade Porte César Sancerre Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 16:30:00

fin : 2025-12-26

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-12 2025-12-15 2025-12-26 2026-12-19

Les hauts de Sancerre ont réuni plusieurs vignerons pour vous proposer des dégustations exclusives.

À Sancerre tout commence avec les vignerons ✨

Ce sont eux qui façonnent le paysage, l’identité et la renommée du village. Les véritables acteurs du territoire, ceux qui donnent à chaque bouteille son histoire.

Du 23 novembre au 28 décembre, Les Hauts de Sancerre les mettent à l’honneur chaque week-end, un domaine vient présenter son histoire et ses cuvées.

Plusieurs dégustations, plusieurs univers… une immersion authentique au cœur de Sancerre. .

Esplanade Porte César Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 59 57 04 44 contact@hautsdesancerre.com

English :

Les hauts de Sancerre has brought together several winemakers to offer you exclusive tastings.

L’événement Rencontres vigneronnes Sancerre a été mis à jour le 2025-11-30 par Office de tourisme du Grand Sancerrois