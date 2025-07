Rencontres Violons des monédières Chamboulive

Chamboulive Corrèze

2025-07-16

2025-07-16

2025-07-16

12 h-14 h ACCUEIL DES STAGIAIRES Salle des fêtes –

14 h 30-17h STAGE DE VIOLON TRADITIONNEL avec Noëllie Nioulou et Marthe Tourret (musique des violoneux limousins et improvisation)

19 h APÉRO-CONCERT La Baze 2049 route de Tulle Bazaugour Chamboulive Apéro offert, animé par Les violons du CRMTL, suivi d’un croustou chacun·e apporte un plat à partager.

20 h 30 BAL animé par

DUO STAM-WILLIAMS Emylin & John, duo canadien, jouent le répertoire de L. Peyrat. et les musicien·e·s présent·e·s.

Buvette

Retour pédestre à nuit tombée. Prévoyez frontale. — PRIX LIBRE — .

Chamboulive 19450 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Rencontres Violons des monédières

