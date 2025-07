Rencontres violons des monédières Chamboulive

Rencontres violons des monédières

Chamboulive Corrèze

9h30 BALADE Rdv 9h30 Salle des fêtes -Balade Sur la route , petites histoires des routes et des chemins avec André Chassagne, (Association Histoire et patrimoine). — GRATUIT -9h30-12h / 14h30-17h STAGE DE VIOLON / STAGE TOUS INSTRUMENTS ouvert à toutes et à tous, enfants et adultes, même débutant·e·s, animé par Erika Maschke et Cie. Atelier modulable et adaptable. Chacune des séances peut être suivie séparément. Contactez-nous pour nous en parler.

10h ATELIER ENFANTS Initiation danses trad’. Ouvert aux parents. Salle Cerous, Mairie de Seilhac — GRATUIT — (sans inscriptions, sous responsabilité des parents) 12h REPAS 18h30 APÉRO VIOLON Café de la Place Chamboulive. Planche apéro… 20h REPAS VÉGÉTARIEN* *12€ sur réservation au CRMTL 05 55 27 93 48 21h CONCERT Solos de Marthe Tourret, Noëllie Nioulou et Emma Cousteix Église de Chamboulive Tarifs solidaires .

Chamboulive 19450 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 93 48

