Rencontres vocales – Marseille 8e Arrondissement, 12 juin 2025 19:00, Marseille 8e Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

Rencontres vocales Jeudi 12 juin 2025 à 19h.

Parc de Bagatelle.

Samedi 14 juin 2025 de 16h à 23h.

Cours Julien et église ND du Mont.

Dimanche 15 juin 2025 de 9h30 à 22h.

Parc de Bagatelle.

Mercredi 18 juin 2025.

Journée réservée aux adhérents CMA-CLSH 6/8). Mairie des 6e et 8e Arrondissements (Parc Bagatelle), Notre Dame du Mont Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

21e édition des rencontres vocales pour faire entendre des chœurs et groupes vocaux.

Les Rencontres Vocales, c’est la fête annuelle du chant choral à Marseille.

Conçues par Brigitte Fabre et l’association les Vallonés avec la mairie du 6/8, elles mettent en valeur, depuis 2005, des pratiques chorales amateur sur le territoire marseillais, avec de nombreux artistes, pédagogues, groupes et associations.



Chaque année, les Rencontres Vocales sont la vitrine animée de cette pratique amateur qui explose jeunes et moins jeunes, de la pop au classique en passant par le gospel, les musiques traditionnelles et l’improvisation… Une activité dans le vent !



Programme



JEUDI 12 JUIN 2025

19:00 / CONCERT DES MINOTS / Parc de Bagatelle



De la Provence au monde Des chansons pour découvrir d’autres langues, pour explorer le monde sonore, pour célébrer les valeurs de fraternité, de partage et de solidarité, pour explorer notre territoire et prendre soin de la nature. Un concert accompagné par un orchestre professionnel !

276 élèves, 12 classes et leurs 15 enseignants chantent sur la scène de Bagatelle, accompagnés par un orchestre, en partenariat avec l’Education Nationale.

Écoles La Corderie, St Charles 1, Chabanon, Cité Internationale J. Chirac, Ahmed Litim, Grotte Rolland.







SAMEDI 14 JUIN 2025

** 09:30 > 12:30 / ATELIER COMÉDIE MUSICALE / MPT Cours Julien

On the Sunny Side Of the Street , par Marion Loraillère



Mise en mouvement et en scène d’un standard de jazz à 3 voix, que chacun aura préparé et appris en amont.

Les fichiers et la partition sont disponibles en ligne sur le site web.

Les inscriptions pour l’atelier sont sur le site web.

Restitution Samedi 14 juin en final du concert à Notre-Dame du Mont (21:00) et au Défilé des chorales, Dimanche 15 juin



** 16:00 > 19:00 / CHORALES EN TERRASSE / Cours Julien

9 groupes vocaux sur 3 terrasses l’ID FIXE, la Brasserie Communale, Le Petit 51 (en partenariat avec l’asso Sonkolors)

L’ID Fixe

16:00 Les Vallonés Renaissance et XXe, Brigitte Fabre



17:00 Le chœur des jeunes du CNAV Chansons à boire et à manger, Marion Schürr et Gilles Schneider



18:00 Les Voix Voyageuses, Nabet Deborah chants du monde (Tanzanie, pays basque, Espagne, Occitanie, Albanie, Italie, Réunion….)

Le Petit 51



16:15 Passions ! Chants traditionnels italiens, Eleonore Bovon Atelier de chants traditionnels italiens ; 10 choristes



17:15 Zapkhuli Chants Géorgiens, Leguet Nicolas ,



18:15 Pot Pour Rire La Bohème, Marion Loraillère



La Brasserie Communale



16:30 Meet and Sing, Pop, Galite



17:30 Mediterranéo Provence, Répertoire varié, Cattan Sarah



18:30 Sonkolors Pop Rock années 60 et +, Sébastien Archelas



** 21:00 / GRAND CONCERT / Église Notre-Dame du Mont

Les Belles de Mai, Brigitte Fabre, Lucas Di Mercurio (guitare)

Ensemble vocal Attacca, Sébastien Boin, Mila Bellier

Des Notes et des Potes, Anne-Solène Ravalec

Pot Pour Rire, Marion Loraillère







DIMANCHE 15 JUIN 2025

** 09:30 / 11:00 / 13:30 / ATELIERS PARTICIPATIFS / Parc de Bagatelle



Inscriptions en ligne sur le site web

– Damien LEGRAND Une introduction au chant a concordu sarde 09:30 à 12:30 Bâtiment Animation

Le chant a concordu est une forme de chant polyphonique à quatre voix pratiquée par les confréries à travers toute la Sardaigne. Sur un exemple simple nous tâcherons d’en éprouver l’épaisseur harmonique. Damien Legrand anime des ateliers polyphoniques dans le Vaucluse, il a commencé à pratiquer le chant sarde avec Giovanna Marini et au cours de voyages en Sardaigne.



– GALITE Découverte et initiation Chorale Pop 13:30 et 15:00 Bâtiment Animation

Cet atelier sera ouvert à tous : choristes débutants comme confirmés, chefs de chœur ou amateurs éclairés. L’objectif : découvrir comment le mouvement peut devenir un allié précieux dans la recherche d’une justesse collective et d’une harmonie enrichie.



– Manu THERON Chants de Provence et d’autres Pays d’Òc 09:30 à 12:30 Sous les Platanes



– Barth RUSSO Atelier Circle song et percussion corporelle 13:30 à 15:30 Sous les Platanes

Petites séquences qui mêlent le mouvement, le rythme corporel, la voix et l’interaction ludique. C’est aussi un prétexte pour passer un bon moment à jouer ensemble avec les corps et les voix.



– Julie AVRIL Ateliers Chant à danser 09:30 et 11:00 Jardin d’enfants

Présence, ancrage, souffle, vibration, harmoniques. Échauffement vocal et corporel, puis transmission orale d’un chant construit sur la structure rythmique d’une danse populaire. Apprentissage du rythme et des pas de la danse.



– Clara SFEZ Atelier Chant du monde 13h30 à 15h Jardin d’enfants

Racines et cimes. On abordera un chant du monde, riche d’avoir été tant et tant chanté… On profitera de son ancrage dans la tradition et de son accessibilité vocale pour étendre ses ramifications, l’enrichir en fonction des qualités pressenties chez les participant.e.s ornements, polyphonies, percussions corporelles, mise en scène, jeux avec le tempo et la métrique,…Viens avec l’envie d’apprendre et d’apporter ton rameau à la branche/ta pierre à l’édifice !



– Sylvie AZEMA Atelier Éveil musical 09:30 (4-6 ans) et 11:00 (7-10 ans) Salle d’expo Mairie

Atelier qui propose aux enfants (et aux parents qui le souhaitent) de manipuler, chanter, écouter, bouger pour découvrir les sons, les rythmes et les couleurs musicales. Une démarche ludique, adaptée à leur âge sera privilégiée. En partenariat avec la Cité de la Musique de Marseille.



– Sarah CATTAN Atelier Chant baroque 13:30 à 15:30 Salle d’expo Mairie

Chœur des sauvages des Indes galantes, avec percussions et accompagnement.



– GALITE La voix comme acte d’émancipation (Chanter contre les violences faites aux femmes) 09:30 à 11:00 En Forêt



Cet atelier propose de mettre la voix au service d’une cause majeure la lutte contre les violences faites aux femmes. À travers des chants engagés, des textes puissants et une approche collective, les participants découvriront comment le chant peut devenir un moyen d’expression, de libération et de résilience.



– Deborah NABET Atelier Improvisation (jeux vocaux et circle songs) 11:00 à 12:30 et 13:30 à 15:00 En Forêt

Langages imaginaires, onomatopées, rythmes et mélodies qui se répètent, se modifient de bouche en bouche et se transforment pour donner du corps à nos inventions de l’instant dans le plaisir du jeu.



– Amine SOUFARI Atelier Chant arabe 09:30 à 12:30 CMA Cadenelle

Les modes et les grains de beauté enjolivent nos mélodies…

Amine Soufari, chef de chœur et compositeur, propose d’explorer un chant Syrien, Libanais, Turc, Marocain, égyptien ou Kabyle dans une dynamique de groupe musicienne et exigeante (travail sur la diction notamment). La transmission orale sera un point fort de l’atelier, avec pour objectif le plaisir de découvrir, de chanter ensemble et la joie de dire et de se dire avec la musique.



– Nicolas LEGUET Atelier Technique Vocale 13:30 à 16:30 CMA Cadenelle

Chanter, c’est se faire entendre. Or, pour le faire dans la plus grande liberté, nous devons dépasser des limites fatigue vocale, impression de chanter faux , problèmes de rythme, voix qu’on n’aime pas… Cet atelier propose de revisiter sa maison et de remettre les choses en ordre prise de conscience de la posture, de la vibration corporelle, des espaces de résonance et bien sûr de ce que chacun.e veut faire entendre… L’interprétation juste est celle qui donnera corps à l’imaginaire, c’est-à-dire l’endroit subtil où le son et le sens ne font plus qu’un.





** 15:30 > 16:30 / NOUVEAU ! CHŒURS OUVERTS / Parc de Bagatelle



Echauffements des chorales, minis concerts dans le parc, allez à leur rencontre, mêlez-vous!

17:00 à 19:00 / DÉFILÉ DES CHORALES / Parc de Bagatelle



Meet and Sing, Galite

Vives Voix, À tout chœur, Clara Sfez

Amadei Voces, Anne Bence

Bel Air, Isabelle Guien

Chœur du Centaure, Julie Avril

La Nouvelle Chorale, Brigitte Fabre

Zapkhuli, Nicolas Leguet

Sonkolors, Sébastien Archelas

Restitutions atelier chant arabe, chant occitan, chant géorgien, chant baroque…





** 19:30 APERO CHANSONS

La Compagnie Hélas présente KARAOKÉ INTERNATIONAL DE QUEEN AMELIE

La foule en délire des spectateurs et choristes clôture le festival en chansons avec des défis, des surprises, les chèvres du Rove et d’authentiques microphones reliés à l’électricité moderne.







MERCREDI 18 JUIN 2025

JOURNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE / au CMA Pastré

Journée réservée aux enfants des centres aérés et aux seniors adhérents des CMA/CLSH du 6/8)

10:00 > 11:00 Atelier musique brésilienne (chant et percussions) pour enfants de 6 à 8 ans avec Claire Luzi et Cristiano Nascimiento (Cie La Roda)

11:30 > 12:15 Apéro chantant sur le thème des chansons marseillaises, avec Brigitte Fabre, Lucas Di Mercurio et la Nouvelle Chorale

14:00 Animation dansante .

Mairie des 6e et 8e Arrondissements (Parc Bagatelle), Notre Dame du Mont

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

21st edition of Rencontres Vocales, a showcase for choirs and vocal groups.

German :

21. Ausgabe des Vokaltreffens, um Chöre und Gesangsgruppen zu Gehör zu bringen.

Italiano :

21ª edizione dei Rencontres Vocales, vetrina per cori e gruppi vocali.

Espanol :

21ª edición de los Rencontres Vocales, escaparate de coros y grupos vocales.

