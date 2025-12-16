Rencontres Zef et Mer Salle de La Cité Rennes Dimanche 11 janvier 2026, 14h30 Ille-et-Vilaine

participation libre avec un minimum de 5 €

Promouvoir la création de la scène musicale bretonne professionnelle et favoriser la diffusion des formations les plus représentatives de l’année.

Créer une tribune, un tremplin, une caisse de résonance pour les groupes de la scène bretonne qui innovent et prennent des risques, font des paris créatifs. Les artistes invités sont souvent jeunes, pétris de tradition mais aussi résolument ouverts à d’autres influences, d’autres styles musicaux. Le propos musical proposé est innovant, surprenant, coloré. Il a aussi la particularité d’être très varié, et cette année encore, on y rencontrera des univers musicaux très différents les uns des autres, et pourtant étonnamment complémentaires.

Les artistes invités en 2026 – tous professionnels : Emezi / Kaolila / Mouk / Nozikaä / Typhaine Corre et Tangi Le Gall-Carré

Baz Valan : Achille Grimaud

Chaque groupe présente un set d’une vingtaine de minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-11T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-11T18:30:00.000+01:00

Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine



