Rencontrez Alain Mabanckou à la Fnac Montparnasse ! Fnac Montparnasse Paris jeudi 18 septembre 2025.
LE LIVRE
Berado, prince de Zamunda selon le surnom qu’il se donne,
aspire à écrire. Pour cela, il a suivi jusqu’à Paris son modèle, le grand frère
du quartier de Pointe Noire, Benoît, personnage fantasque et charismatique.
Celui-ci collectionne les aventures et les amours, et finit par épouser une
bretonne, Lilwenn. Cela n’est pas du goût de Mama Mushama, qui tient le
restaurant Manioc Pays et n’est pas avare de ses charmes. Berado se lie à elle.
Pour son bien ?
Un événement sanglant survient, qui pourrait ternir l’image
des Congolais en France et en Europe. Pour calmer le jeu ou brouiller les
pistes, le jeune écrivain en herbe obtient un rendez-vous chez Ramsès,
réceptionniste égyptien faisant aussi office de barman au Salam Hôtel, dans le
11e arrondissement de Paris, afin de lui livrer sa version des faits. Pourtant,
son récit est sans cesse interrompu, jusqu’à un dénouement tout à fait
inattendu et loin du plan qu’il avait établi.
Entre les Pieds nickelés et des Mille et une nuits
d’aujourd’hui, Alain Mabanckou nous offre une galerie de portraits et de
destins où se dit la dureté de l’exil et le décalage entre rêves et réalités.
On tourne les pages, pour une résolution de l’énigme toujours repoussée à plus
tard. Passionnant, drôle, profond, fantaisiste : un grand roman.
L’AUTEUR
Né à Pointe-Noire (Congo) en 1966, Alain Mabanckou est
l’auteur de plusieurs romans, dont Mémoire
de porc-épic (Seuil, 2006 – prix Renaudot), Le commerce des Allongés (2022). Connu et traduit dans le monde
entier, il vit à cheval entre les États-Unis (où il enseigne la littérature
francophone à l’université de Los Angeles) et la France. Depuis février 2021,
il dirige la collection « Points Poésie ». Alain Mabanckou est par ailleurs
l’auteur du film documentaire Noirs en
France réalisé par Aurélie Perreau et diffusé sur France 2 en janvier 2022.
Infos pratiques
Rendez-vous au Forum de Rencontres situé près du Service Après-Vente au 1er étage du magasin.
Accès dans la limite des places disponibles.
La Fnac Montparnasse a le plaisir de recevoir Alain Mabanckou pour une rencontre suivie d’une séance de dédicace à l’occasion de la sortie de son nouveau roman « Ramsès de Paris », le jeudi 18 septembre à 18h.
Le jeudi 18 septembre 2025
de 18h00 à 19h00
gratuit
Rendez-vous au Forum de Rencontres situé près du SAV au 1er étage.
Accès dans la limite des places disponibles.
Tout public.
Fnac Montparnasse 136 rue de Rennes 75006 Paris
