Rencontrez Alain Mabanckou à la Fnac Montparnasse ! Fnac Montparnasse Paris jeudi 18 septembre 2025.

Une galerie de personnages un peu Pieds nickelés, hommes et

femmes cabossés par l’exil et la promiscuité, dans un dispositif narratif où le

lecteur attend la suite, cette énigme d’emblée annoncée dont le récit est sans

cesse différé.

LE LIVRE

Berado, prince de Zamunda selon le surnom qu’il se donne,

aspire à écrire. Pour cela, il a suivi jusqu’à Paris son modèle, le grand frère

du quartier de Pointe Noire, Benoît, personnage fantasque et charismatique.

Celui-ci collectionne les aventures et les amours, et finit par épouser une

bretonne, Lilwenn. Cela n’est pas du goût de Mama Mushama, qui tient le

restaurant Manioc Pays et n’est pas avare de ses charmes. Berado se lie à elle.

Pour son bien ?

Un événement sanglant survient, qui pourrait ternir l’image

des Congolais en France et en Europe. Pour calmer le jeu ou brouiller les

pistes, le jeune écrivain en herbe obtient un rendez-vous chez Ramsès,

réceptionniste égyptien faisant aussi office de barman au Salam Hôtel, dans le

11e arrondissement de Paris, afin de lui livrer sa version des faits. Pourtant,

son récit est sans cesse interrompu, jusqu’à un dénouement tout à fait

inattendu et loin du plan qu’il avait établi.

Entre les Pieds nickelés et des Mille et une nuits

d’aujourd’hui, Alain Mabanckou nous offre une galerie de portraits et de

destins où se dit la dureté de l’exil et le décalage entre rêves et réalités.

On tourne les pages, pour une résolution de l’énigme toujours repoussée à plus

tard. Passionnant, drôle, profond, fantaisiste : un grand roman.

L’AUTEUR

Né à Pointe-Noire (Congo) en 1966, Alain Mabanckou est

l’auteur de plusieurs romans, dont Mémoire

de porc-épic (Seuil, 2006 – prix Renaudot), Le commerce des Allongés (2022). Connu et traduit dans le monde

entier, il vit à cheval entre les États-Unis (où il enseigne la littérature

francophone à l’université de Los Angeles) et la France. Depuis février 2021,

il dirige la collection « Points Poésie ». Alain Mabanckou est par ailleurs

l’auteur du film documentaire Noirs en

France réalisé par Aurélie Perreau et diffusé sur France 2 en janvier 2022.

Infos pratiques

Rendez-vous au Forum de Rencontres situé près du Service Après-Vente au 1er étage du magasin.

Accès dans la limite des places disponibles.

La Fnac Montparnasse a le plaisir de recevoir Alain Mabanckou pour une rencontre suivie d’une séance de dédicace à l’occasion de la sortie de son nouveau roman « Ramsès de Paris », le jeudi 18 septembre à 18h.

Le jeudi 18 septembre 2025

de 18h00 à 19h00

gratuit

Rendez-vous au Forum de Rencontres situé près du SAV au 1er étage.

Accès dans la limite des places disponibles.

Tout public.

Fnac Montparnasse 136 rue de Rennes 75006 Paris

