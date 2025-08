Rencontrez Arno Bertina à la Fnac Montparnasse ! Fnac Montparnasse Paris

Rencontrez Arno Bertina à la Fnac Montparnasse ! Fnac Montparnasse Paris jeudi 11 septembre 2025.

Un roman d’ombre et

lumière, où des destins cabossés d’outre-Méditerranée rappellent des figures

antiques tout en percutant notre imaginaire occidental.

Nous sommes au bord de la Méditerranée, un ou deux ans après

la chute de Ben Ali, dans un palace non loin de Tunis. La terrasse donne sur la

plage mais la clientèle n’en profite pas, ni de la piscine. Et pour cause :

rescapés de la guerre en Libye, les hommes ont subi de graves mutilations ; et

les femmes, couvertes de pansements, se relèvent d’opérations de chirurgie

esthétique. De part et d’autre du bassin étale, de manière à la fois grotesque

et poignante, on se regarde en chiens de faïence. Quatre personnages – Rafika,

Madjed, Naïma, Hassen – se demandent à tour de rôle comment fuir ce lieu

morbide, et ne pas renoncer à la joie.

Avec Des obus, des

fesses et des prothèses, Arno Bertina revient avec éclat au roman. Un livre

d’un lyrisme époustou4ant par un écrivain au sommet de son savoir-faire.

Aux Éditions Verticales, Arno Bertina a publié trois fictions,

dont Anima Motrix (2006), Je suis une aventure (2012) et Des châteaux qui brûlent (2017), et

trois récits documentaires, dont L’âge de

la première passe (2020) et Ceux qui

trop supportent (2021). Il occupe actuellement la chaire de création

artistique de l’Ehess.

Infos pratiques

Rendez-vous au Forum de Rencontres situé près du Service Après-Vente au 1er étage du magasin.

Accès dans la limite des places disponibles.

La Fnac Montparnasse a le plaisir de recevoir Arno Bertina pour une rencontre suivie d’une séance de dédicace à l’occasion de la sortie de son nouveau roman « Des obus, des fesses et des prothèses », le jeudi 11 septembre à 18h.

Le jeudi 11 septembre 2025

de 18h00 à 19h00

gratuit

Rendez-vous au Forum de Rencontres situé près du SAV au 1er étage.

Accès dans la limite des places disponibles.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-11T21:00:00+02:00

fin : 2025-09-11T22:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-11T18:00:00+02:00_2025-09-11T19:00:00+02:00

Fnac Montparnasse 136 rue de Rennes 75006 Paris

https://leclaireur.fnac.com/agenda/