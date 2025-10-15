Rencontrez Charles Pépin à la Fnac Montparnasse ! Fnac Montparnasse Paris

Rencontrez Charles Pépin à la Fnac Montparnasse ! Fnac Montparnasse Paris mercredi 15 octobre 2025.

Charles Pépin est philosophe et

romancier. Il est l’un des auteurs français de sciences humaines les plus

traduits dans le monde.

Il a notamment publié chez Allary Éditions un roman, La Joie et des essais

philosophiques : Les Vertus de l’échec, La Confiance en soi et La Rencontre et Vivre avec son passé.

Il est également l’auteur, avec Jul, des

bandes dessinées La Planète des sages et Cinquante

Nuances de Grecs (Dargaud).

Il donne régulièrement des conférences et

tient une chronique dans Philosophie magazine où il répond

chaque mois à une interrogation ­philosophique formulée par un lecteur. Il

anime depuis dix ans un séminaire de philosophie ouvert à tous : « Les lundis philos » avec l’institut MK2

à Paris, un podcast « Une philosophie » et sur France

Inter, l’émission « Sous le soleil de Platon » et la chronique

« La Question philo ».

Infos pratiques

Accès dans la limite des places disponibles.

Rendez-vous au Forum de Rencontres près du Service Après-Vente situé au 1er étage du magasin.

La Fnac Montparnasse a le plaisir de recevoir Charles Pépin pour une rencontre suivie d’une séance de dédicace à l’occasion de la sortie de son nouvel ouvrage « Où trouver la force ? – et autres questions existentielles », le mercredi 15 octobre à 18h.

Le mercredi 15 octobre 2025

de 18h00 à 19h00

gratuit

Rendez-vous au Forum de Rencontres situé près du SAV au 1er étage.

Accès dans la limite des places disponibles.

Tout public.

Fnac Montparnasse 136, rue de Rennes 75006 Paris

