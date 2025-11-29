Rencontrez Denez Prigent à l’Office de Tourisme de Brocéliande Dédicace office de tourisme de Brocéliande Paimpont

Rencontrez Denez Prigent à l’Office de Tourisme de Brocéliande Dédicace

office de tourisme de Brocéliande 1 Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont Ille-et-Vilaine

L’Office de tourisme de Brocéliande a le plaisir d’accueillir Denez Prigent, artiste aux univers puissants et figure emblématique de la musique bretonne, pour une séance de dédicaces le dimanche 28 décembre après-midi.

Venez échanger avec lui, faire dédicacer vos ouvrages (CD et livres disponibles à la boutique de l’Office de tourisme)

Accès libre et ouvert à tous.

Profitez également de votre venue pour découvrir notre toute nouvelle exposition (à partir du 19 décembre)

À l’encre des légendes , une création originale, imaginée et dessinée par Denez Prigent lui-même.

Un voyage artistique, une exposition dans cet espace suspendu où le dessin devient parole et l’encre, mémoire vivante des légendes.

Salle d’exposition de Brocéliande, La Porte des Secrets Exposition en accès libre sur les horaires d’ouverture de l’office de tourisme de Brocéliande. .

