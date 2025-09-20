Rencontrez des artistes au Palais de la Raymondie Palais de la Raymondie Martel

Rencontrez des artistes au Palais de la Raymondie 20 et 21 septembre Palais de la Raymondie Lot

Gratuit.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Artistes du territoire au Palais de la Raymondie

Venez découvrir les artistes du territoire dans le cadre prestigieux du Palais de la Raymondie, un lieu chargé d’histoire qui sublime leurs créations.

Palais de la Raymondie Palais de la Raymondie, 46600 Martel Martel 46600 Lot Occitanie

Journées européennes du patrimoine 2025

© PAH Cauvaldor