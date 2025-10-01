Rencontrez Ergalis et découvrez les opportunités de la Grande Distribution Agence RENNES OUEST Rennes

Rencontrez Ergalis et découvrez les opportunités de la Grande Distribution Agence RENNES OUEST Rennes mercredi 1 octobre 2025.

Rencontrez Ergalis et découvrez les opportunités de la Grande Distribution Agence RENNES OUEST Rennes Mercredi 1 octobre, 10h00 Ille-et-Vilaine

Venez participer à une rencontre conviviale et enrichissante avec l’agence d’intérim Ergalis, spécialisée dans le secteur de la Grande Distribution. Cet événement est destiné à tous les profils, q…

Venez participer à une rencontre conviviale et enrichissante avec l’agence d’intérim Ergalis, spécialisée dans le secteur de la Grande Distribution. Cet événement est destiné à tous les profils, qu’ils soient débutants ou expérimentés, et couvre une variété de métiers tels que boucher, employé libre-service, hôte de caisse, poissonnier, charcutier, et bien d’autres.L’objectif de cette rencontre est de vous offrir une opportunité unique de découvrir les métiers de la Grande Distribution et de rencontrer Ergalis. Lors de cet événement, vous serez accueilli avec un café de bienvenue, suivi d’une présentation collective des différents métiers et des opportunités disponibles. À l’issue de cette présentation, vous aurez l’occasion de passer un court entretien individuel avec les recruteurs d’Ergalis.

Accueil et café de bienvenue : Démarrez la matinée avec un moment convivial pour faire connaissance.Présentation collective des métiers et opportunités : Découvrez les différents métiers de la Grande Distribution et les missions disponibles.Court entretien individuel : Échangez directement avec les recruteurs d’Ergalis pour discuter de votre parcours et de vos aspirations professionnelles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-01T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-01T12:30:00.000+02:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/487804

Agence RENNES OUEST 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine