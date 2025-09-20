Rencontrez Isabelle et son univers créatif à Montmartre Chapitre Maison Paris

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte de Montmartre et laissez-vous guider jusqu’à Chapitre Maison, la marque labellisée Fabriqué à Paris, dans la boutique-atelier d’Isabelle, sa créatrice passionnée.

Observez la fabrication artisanale et entièrement faite main de ses objets de décoration, bijoux et cadeaux en béton, et plongez dans son univers unique. Ces deux journées offrent une occasion exceptionnelle de rencontrer Isabelle et de découvrir son savoir-faire, au cœur d’un quartier emblématique du patrimoine parisien.

Dates : 20 et 21 septembre

Lieu : Chapitre Maison, Paris Montmartre, 29 rue Véron

Accès libre

Une expérience originale qui célèbre le fait main, l’artisanat parisien et la créativité locale, tout en profitant d’une balade culturelle dans l’un des quartiers les plus charmants de Paris.

Du samedi 20 septembre 2025 au dimanche 21 septembre 2025 :

gratuit Tout public.

Date(s) :

Chapitre Maison 29, rue Véron 75018 Paris