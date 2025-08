Rencontrez Isabelle Rome et Ivan Jablonka à la Fnac Montparnasse ! Fnac Montparnasse Paris

Rencontrez Isabelle Rome et Ivan Jablonka à la Fnac Montparnasse ! Fnac Montparnasse Paris mardi 16 septembre 2025.

Le livre : « La Culture du féminicide »

Un ouvrage qui interroge la structure de pensée collective autour du

féminicide et de ses représentations omniprésentes.

Les féminicides s’affichent

partout. De la Bible aux séries télévisées, tous les arts ont mis en scène le

massacre des femmes. L’étalage de leur mise à mort se décline sous une forme

réaliste, mais davantage encore sous une forme symbolique : érotisation du

viol-meurtre, dissection de la belle défunte, escamotage de dames par un

magicien, désintégration du robot femelle. À travers un prisme esthétisé du

démembrement, ces spectacles constituent autant de métaphores de la brutalité

du féminicide.

S’appuyant sur des sources

multidisciplinaires, l’auteur fait un tour d’horizon illustré des

ritualisations, des euphémisations et des spectacularisations de crimes bien

réels, et met ainsi en évidence la toile de fond d’un imaginaire collectif sur

l’assassinat genré.

Tuer des femmes : la

représentation de cette réalité a une histoire plurimillénaire. Comment le

meurtre sexualisé est-il devenu une pièce centrale de nos mythologies – une

évidence visuelle et narrative, un horizon d’attente, la grammaire

sempiternelle de nos livres et de nos films ? Peut-on échapper à cette culture

du féminicide ? En retraçant l’histoire d’une structure de pensée, on comprend

comment toute une société organise l’élimination des femmes et sa banalisation.

IVAN JABLONKA

Ivan Jablonka est historien et

écrivain. Il a publié aux Éditions du Seuil Histoire

des grands-parents que je n’ai pas eus (2012, prix du Sénat du livre

d’histoire et prix Augustin-Thierry des Rendez-vous de Blois), L’histoire est une littérature contemporaine

(2014), Laëtitia ou la fin des hommes

(2016, Prix Médicis), En camping-car

(2018, Prix Essai France Télévisions), Des

hommes justes. Du patriarcat aux nouvelles masculinités (2019), Un garçon comme vous et moi (2021) et Goldman (2023) dans « La Librairie du

XXIe siècle ».

Le livre : « Jouer ou tuer »

Alors présidente de la cour d’assises de

Pontoise, Isabelle Rome se voit confier une affaire qui sera, à l’époque, peu

médiatisée. Nous sommes en 2018 et le terme « féminicide » n’a pas encore percé

la bulle des cercles militants. En s’appuyant sur les trois jours du procès, la

magistrate reconstitue la trajectoire d’un couple, celui d’Eliane et

Jean-Pierre V. – une affaire malheureusement banale, mais emblématique de la

mécanique des féminicides, notamment sur la notion de contrôle coercitif. Car,

de toutes ces femmes qu’elle ne voit plus qu’en photo parce que tuées de la

main de leur conjoint, Isabelle Rome en tire une conviction qui fera son

engagement : cette violence invisible mais destructrice se retrouve à chaque

fois. Comment se met-elle en place ? Quels sont les ressorts à l’œuvre ?

Pourquoi est-il si difficile d’en donner une définition juridique ?

La fabrique d’un féminicide d’un

point de vue subjectif assumé – celui d’une magistrate considérée aujourd’hui

comme l’une des plus acquises à la cause des femmes.

ISABELLE ROME

Ministre de l’Égalité entre les

femmes et les hommes en 2022, Isabelle Rome est aujourd’hui ambassadrice pour

les droits de l’Homme.

Infos pratiques

Le mardi 16 septembre 2025

de 18h00 à 19h00

gratuit

Rendez-vous au Forum de Rencontres situé près du SAV au 1er étage.

Accès dans la limite des places disponibles.

Public jeunes et adultes.

Fnac Montparnasse 136 rue de Rennes 75006 Paris

