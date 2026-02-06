Rencontrez la Marine Nationale Mairie Villeneuve-sur-Lot

Rencontrez la Marine Nationale

Mairie 3 Boulevard de la République Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17



2026-02-17

Venez échanger et obtenir des réponses concrètes métiers en mer ou à terre, formations, types de contrats, conditions d’engagement, perspectives d’évolution…

Ces rendez-vous sont l’occasion de mieux connaître les opportunités professionnelles et les parcours possibles.

Venez échanger et obtenir des réponses concrètes métiers en mer ou à terre, formations, types de contrats, conditions d’engagement, perspectives d’évolution…

Ces rendez-vous sont l’occasion de mieux connaître les opportunités professionnelles et les parcours possibles. .

English : Rencontrez la Marine Nationale

Come and talk to us, and get concrete answers to your questions: jobs at sea or on land, training, types of contract, conditions of employment, career prospects…

These meetings are an opportunity to find out more about career opportunities and possible career paths.

