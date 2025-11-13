Rencontrez l’agence Adecco Onsite Barilla Ambérieu-en-Bugey – Agence AMBERIEU EN BUGEY Ambutrix

Rencontrez l’agence Adecco Onsite Barilla Jeudi 13 novembre, 08h00 Ambérieu-en-Bugey – Agence AMBERIEU EN BUGEY Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T08:00:00+01:00 – 2025-11-13T10:00:00+01:00

Fin : 2025-11-13T08:00:00+01:00 – 2025-11-13T10:00:00+01:00

Vous souhaitez intégrer l’entreprise Barilla ? Venez rencontrer l’agence Adecco onsite Barilla basée à St Vulbas sera présente dans les locaux France Travail ! Vous pourrez échanger sur les conditions de travail, les profils recherchés et les métiers proposés.

Inscrivez-vous et amenez votre CV.

