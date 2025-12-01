Rencontrez le Père Noël à la ferme du Coudray Saint-Germain-de-Coulamer

Rencontrez le Père Noël à la ferme du Coudray Saint-Germain-de-Coulamer mercredi 10 décembre 2025.

Rencontrez le Père Noël à la ferme du Coudray

Lieu-dit Le Coudray Saint-Germain-de-Coulamer Mayenne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 15:00:00

fin : 2025-12-10 18:00:00

Date(s) :

2025-12-10

Bienvenue à la ferme vous invite à répandre la magie de Noël et plonger dans une ambiance festive et gourmande. Plus de 25 fermes vous invitent à vivre des moments chaleureux, conviviaux et inoubliables dans un cadre authentique !

Visite de la ferme du Coudray avec plein d’animations.

Le Père Noel vient à la ferme à 15h. Il sera sur son tracteur chargé de petites gourmandises pour les enfants.

Possibilité de faire un tour en tracteur, de participer à l’enquête à la ferme en famille, sauter dans la paille et à 17 h vous participerez aux biberons des petits veaux. Crêpes, chocolat chaud et vin rouge chaud. Espaces couverts.

Tarif 5 €/personne

Réservation obligatoire par téléphone ou par mail. .

Lieu-dit Le Coudray Saint-Germain-de-Coulamer 53700 Mayenne Pays de la Loire +33 6 15 27 71 49 fermepedagogiqueducoudray53@gmail.com

English :

Bienvenue à la ferme invites you to spread the magic of Christmas and immerse yourself in a festive, gourmet atmosphere. More than 25 farms invite you to experience warm, friendly and unforgettable moments in authentic surroundings!

German :

Willkommen auf dem Bauernhof lädt Sie ein, den Zauber von Weihnachten zu verbreiten und in eine festliche und genussvolle Atmosphäre einzutauchen. Mehr als 25 Bauernhöfe laden Sie ein, warme, gesellige und unvergessliche Momente in einem authentischen Rahmen zu erleben!

Italiano :

Bienvenue à la ferme vi invita a diffondere la magia del Natale e a immergervi in un’atmosfera festosa e gastronomica. Più di 25 aziende agricole vi invitano a vivere momenti caldi, amichevoli e indimenticabili in un ambiente autentico!

Espanol :

Bienvenue à la ferme le invita a difundir la magia de la Navidad y a sumergirse en un ambiente festivo y gastronómico. Más de 25 granjas le invitan a vivir momentos cálidos, acogedores e inolvidables en un marco auténtico

L’événement Rencontrez le Père Noël à la ferme du Coudray Saint-Germain-de-Coulamer a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme du Mont des Avaloirs