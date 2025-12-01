Rencontrez le Père Noël et la Mère Noël

Place du Marché Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-12 16:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21

Les enfants sages seront ravis de souffler leur liste de cadeaux à l’oreille du Père Noël qui viendra spécialement pour l’occasion.

.

Place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

English :

Wise children will be delighted to blow their gift list into the ear of Santa Claus who will come especially for the occasion.

German :

Brave Kinder werden sich freuen, ihre Geschenkeliste dem Weihnachtsmann ins Ohr zu flüstern, der eigens zu diesem Anlass kommen wird.

Italiano :

I bambini più saggi saranno felici di sussurrare la loro lista dei desideri all’orecchio di Babbo Natale, che verrà appositamente per l’occasione.

Espanol :

Los niños sabios estarán encantados de susurrar su lista de deseos al oído de Papá Noel, que vendrá especialmente para la ocasión.

L’événement Rencontrez le Père Noël et la Mère Noël Munster a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de tourisme de la vallée de Munster