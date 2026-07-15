Informations pratiques

Munster

Rencontrez le Père Noël

Place du Marché Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-11 16:00:00

fin : 2026-12-13 18:00:00

Date(s) :

2026-12-11 2026-12-12 2026-12-13 2026-12-18 2026-12-19 2026-12-20 2026-12-21 2026-12-22 2026-12-23 2026-12-24

Les enfants sages seront ravis de souffler leur liste de cadeaux à l’oreille du Père Noël qui viendra spécialement pour l’occasion.

Rencontrez le Père Noël et la Mère Noël au Marché de Noël de Munster !

Au cœur des montagnes vosgiennes, le Marché de Noël de Munster déploie toute sa magie dans une ambiance féérique où traditions et douceur hivernale s’entremêlent. Entre les chalets en bois, les effluves de vin chaud et les mélodies de Noël, un moment d’exception vous attend : la rencontre avec le Père Noël et la Mère Noël !

Sous les lumières scintillantes de la place du Marché, petits et grands pourront échanger un sourire, une photo ou même un secret de Noël avec le célèbre duo venu tout droit du Pôle Nord. La Mère Noël, toujours pleine de tendresse, aime conter ses plus belles histoires tandis que le Père Noël accueille les enfants avec bienveillance et malice.

Venez vivre un instant magique et authentique dans un décor de montagne enchanteur, où l’esprit de Noël prend tout son sens.

Laissez-vous émerveiller… à Munster, le cœur des montagnes bat au rythme de Noël ! .

Place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

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English :

Wise children will be delighted to blow their gift list into the ear of Santa Claus who will come especially for the occasion.

L’événement Rencontrez le Père Noël Munster a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme de la vallée de Munster