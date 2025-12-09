Rencontrez l’équipe de la série Des Vivants au Forum des images. Forum des images Paris
Comment écrit-on, réalise-t-on, incarne-t-on une série ?
Télérama reçoit avec Série Series au Forum des images, celles et ceux qui font
les séries pour une masterclass sur le
processus créatif. Étape après étape, elles/ils racontent comment naissent
les histoires et les personnages, au croisement de leur imaginaire et des
contraintes de l’art sériel. Une
discussion en public, entre technique et intime.
Ce nouveau Rendez-vous en série au Forum des images revient sur la série Des Vivants, qui approche le traumatisme collectif du 13 novembre en racontant la trajectoire d’un groupe d’ancien·nes otages du Bataclan devenu·es ami·es . Ces dernier·ères ont été étroitement
impliqué·es dans la création de cette série hors-normes, réalisée par
Jean-Xavier de Lestrade, écrite par Antoine Lacomblez, et interprétée par une
troupe de comédien·nes délié·es dont Antoine Reinartz. Tous trois, ainsi que
Marie, l’une des ex-otages dont l’histoire est racontée dans la série, seront
présent·es pour partager leur expérience, faire découvrir la conception de
certaines scènes, au fil des extraits sélectionnés par la journaliste
Marjolaine Jarry, et échanger avec le
public.
Rendez-vous au Forum des images, Mardi 09 décembre à 19h.
La série Des Vivants
D’après l’histoire vécue par les otages du Bataclan
Marie et Arnaud, Caroline, Sébastien, Grégory, Stéphane et David forment le groupe des autoproclamés « potages » (contraction de « potes » et « otages »). Le soir du 13 novembre 2015, ils ont fait face aux terroristes pendant plus de deux heures dans un étroit couloir du Bataclan. De leur survie est né un lien unique et indéfectible. Des vivants raconte l’histoire de leur rencontre et de leur combat au fil des années pour se reconstruire ensemble. Et continuer à vivre.
Jean-Xavier de
Lestrade
De documentaires en fictions, le réalisateur explore les
méandres de l’âme humaine avec une sensibilité épurée et une attention
particulière portée au pouvoir de la parole. Après les séries Laëtitia et
Sambre, il signe, avec Des vivants, un
récit vibrant, chargée d’émotions et d’espoir, sur la vie après l’effroi et la
force du collectif.
Rendez-vous en séries par Télérama x Série Series au Forum des Images. En présence de Jean-Xavier de Lestrade (réalisateur), Antoine Lacomblez (scénariste), Antoine Reinartz (acteur) et Marie (rescapée du Bataclan). Animée par Marjolaine Jarry (journaliste à Télérama).
Le mardi 09 décembre 2025
de 19h00 à 21h00
payant
7,50 € tarif plein
6 € tarif réduit
5,5 € pour les détenteur·rices des cartes UGC Illimité
5 € pour les moins de 14 ans
4 € tarif préférentiel
Avec la carte Forum Liberté et pour les accompagnant·es de la carte Forum Illimité.
Étudiant·es TUMO Paris : gratuit, 4 € pour leurs accompagnant·es
Tout public.
Forum des images Westfield Forum des Halles, 2 Rue du cinéma 75001 Paris
