Rencontrez les associations du 11e ! Marché Popincourt Paris

La nouvelle édition du Forum des Associations, des Sports et de la Vie Citoyenne se tiendra cette année le samedi 6 septembre de 11h à 18h au niveau du marché Popincourt.

Le samedi 06 septembre 2025

de 11h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Marché Popincourt Bd Richard-Lenoir 75011 Paris