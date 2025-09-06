Rencontrez les associations du 11e ! Marché Popincourt Paris
Rencontrez les associations du 11e ! Marché Popincourt Paris samedi 6 septembre 2025.
Vous souhaitez commencer une nouvelle activité artistique, culturelle,
pratiquer un sport ? Avec de nombreuses structures associatives, près de
220 cette année, et un nombre important de participants, le Forum est
le rendez-vous idéal pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent inscrire leurs enfants ou s’inscrire dans
des associations locales à la rentrée. Animations scéniques et
démonstrations artistiques ponctueront cette journée riche en rencontres
et en découvertes.
À l’occasion du Forum, vous pourrez rencontrer des associations
engagées, et devenir bénévoles pour mener des actions solidaires en
faveur de l’éducation, du climat ou de l’environnement. Consultez, sur
place, le » Mur du bénévolat » qui recense les missions bénévoles
proposées par des associations du 11e.
La nouvelle édition du Forum des Associations, des Sports et de la Vie Citoyenne se tiendra cette année le samedi 6 septembre de 11h à 18h au niveau du marché Popincourt.
Le samedi 06 septembre 2025
de 11h00 à 18h00
gratuit Tout public.
Marché Popincourt Bd Richard-Lenoir 75011 Paris