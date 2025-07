Rencontrez les Greeters de Mulhouse Alsace Mulhouse

Soyez accueillis par les Greeters de Mulhouse et pourquoi ne pas faire une balade dans les rues de la ville avec l’un d’entre eux ?

Pas d’inscription nécessaire ! Venez simplement à l’Office de Tourisme.

Envie de découvrir Mulhouse de manière unique et authentique ? Envie d’échanger avec de vrais Mulhousiens ? Rendez-vous à l’Office de Tourisme le samedi matin pour faire des rencontres uniques et insolites !

1 avenue Robert Schuman Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 48 48 info@attractive-mulhouse.com

English :

Be welcomed by Mulhouse’s Greeters and why not take a stroll through the streets of the town with one of them?

No registration necessary! Just drop in at the Tourist Office.

German :

Lassen Sie sich von den Greeters von Mulhouse begrüßen und warum nicht mit einem von ihnen einen Spaziergang durch die Straßen der Stadt machen?

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich! Kommen Sie einfach zum Fremdenverkehrsamt.

Italiano :

Lasciatevi accogliere dai Greeters di Mulhouse e perché non fare una passeggiata per le strade della città con uno di loro?

Non è necessario registrarsi! Basta presentarsi all’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Sea recibido por los Mulhouse Greeters y ¿por qué no dar un paseo por las calles de la ciudad con uno de ellos?

No es necesario inscribirse Acérquese a la Oficina de Turismo.

