Rencontrez LIP Intérim et Trouvez Votre Prochain Emploi en Intérim ! Agence CARMAUX Carmaux

Rencontrez LIP Intérim et Trouvez Votre Prochain Emploi en Intérim ! Mercredi 12 novembre, 13h30 Agence CARMAUX Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-12T13:30:00 – 2025-11-12T14:00:00

Fin : 2025-11-12T13:30:00 – 2025-11-12T14:00:00

Vous cherchez un emploi en intérim dans l’industrie ou le BTP ? Venez rencontrer l’agence LIP Intérim ! Cet événement est ouvert à tous les demandeurs d’emploi et offre une opportunité unique de décrocher un poste en intérim. Apportez votre CV et préparez-vous à un mini entretien avec le recruteur de LIP Intérim. Vous découvrirez les offres disponibles et les postes proposés, tout en ayant la chance de laisser votre CV pour candidater directement.* Participer à cet événement vous permettra de ma

Agence CARMAUX 81400 Carmaux Carmaux 81400 Tarn Occitania

