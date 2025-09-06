Rencontrez « poing d’orgue – choeur en spectacle » au forum des associations place des fêtes

Rencontrez « poing d’orgue – choeur en spectacle » au forum des associations place des fêtes samedi 6 septembre 2025.

Forum des associations Place des Fêtes – Samedi 6 septembre de 11h à18h

C’est le moment de se rencontrer. On recrute !

Poing d’Orgue associe chant choral et expression dramatique dans une pratique originale : le chœur en spectacle et sera présent au forum des associations Place des fêtes.

Le samedi 06 septembre 2025

de à

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-06T14:00:00+02:00

fin : 2025-09-06T21:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-06T00:00:00+02:00_2025-09-06T23:59:00+02:00



https://poingdorgue.com/ contact@poingdorgue.com https://www.facebook.com/choeurpoingdorgue https://www.facebook.com/choeurpoingdorgue Édition 2025 de la Fête des Associations, de la Culture et des Sports ! Édition 2025 de la Fête des Associations, de la Culture et des Sports !