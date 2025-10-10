Rencontrez Raphaël Pichon à la Fnac Montparnasse ! Fnac Montparnasse Paris

Rencontrez Raphaël Pichon à la Fnac Montparnasse ! Fnac Montparnasse Paris vendredi 10 octobre 2025.

Johannes Brahms Ein Deutsches Requiem

Aux antipodes des visions parfois

grandiloquentes du Jugement dernier propres aux messes des morts romaines,

Brahms avait conçu une œuvre de “consolation pour ceux qui souffrent”. Après

plus de dix ans de compagnonnage avec un Requiem allemand… et humaniste, les

interprètes de cet album ont méticuleusement ciselé chaque mesure d’un ouvrage

dense pour atteindre une forme de transparence polyphonique

confondante–transcendant ainsi l’universalité de son message.

Raphaël Pichon

Raphaël Pichon est un chef d’orchestre et musicien

français, ayant commencé son apprentissage musical avec le violon, le piano et

le chant. Jeune chanteur professionnel, il se produit sous la direction de

personnalités telles que Jordi Savall, Gustav Leonhardt, Ton Koopman, et au

sein des Cris de Paris.

En

2006, Raphaël Pichon fonde Pygmalion, un chœur et orchestre sur

instruments d’époque, rapidement distingué par la singularité de ses projets.

Les Missae

Breves de Bach, les versions tardives des grandes tragédies

lyriques de Rameau, et la mise en perspective de raretés mozartiennes sont

autant de programmes qui fondent l’identité de Pygmalion. L’ensemble se

concentre sur la fusion entre chœur et orchestre et une démarche dramaturgique

dans l’exercice du concert.

Parmi

les projets marquants de ces dernières années, on compte la création mondiale

de Trauernacht sur

une musique de J.S. Bach, mise en scène par Katie Mitchell, la redécouverte de L’Orfeo de

L. Rossi à l’Opéra national de Lorraine et à Versailles, et une célèbre

interprétation des Vespro della Beata Vergine de

Monteverdi sous la direction de Pierre Audi au Holland Festival. Raphaël Pichon

a également dirigé l’intégrale des motets et la Messe en si mineur de Bach, ainsi

qu’une version mise en scène de Ein Deutsches Requiem de Brahms par

Jochen Sandig à la Base sous-marine de Bordeaux. Parmi les autres productions

marquantes, citons le Requiem de Mozart dans une mise en

scène de Romeo Castellucci, Lakmé de Léo Delibes à

l’Opéra-Comique dans une mise en scène de Laurent Pelly, Ercole Amante de

Cavalli avec Valérie Lesort et Christian Hecq, et L’Autre Voyage sur une musique de

Schubert avec Silvia Costa. En 2023, Raphaël Pichon dirige les Wiener

Philharmoniker dans une nouvelle production des Nozze di Figaro au Festival de

Salzbourg, avant de créer Lacrime di Eros en 2024 avec Romeo

Castellucci, une production expérimentale pour l’Opéra national néerlandais

d’Amsterdam.

En

2020, Raphaël Pichon crée le festival Pulsations à Bordeaux, une fête

éclectique et polymorphe, programmant des concerts exceptionnels dans des lieux

inattendus. À partir de 2024, en partenariat avec Arte et France Musique, il

part avec Pygmalion sur Les Chemins de Bach, un voyage

initiatique à pied et à vélo entre Arnstadt et Lübeck.

À

l’opéra, Raphaël Pichon dirige à la Monnaie de Bruxelles, au Bolchoï de Moscou,

au Teatro San Carlo de Naples et à l’Opéra national néerlandais d’Amsterdam. Il

poursuit son travail avec Pygmalion, notamment à travers des projets ambitieux

tels que la résurrection de l’opéra La Passion grecque de Bohuslav

Martinu pour le festival Pulsations 2025, et une nouvelle création scénique

autour de Zaïde de Mozart pour le festival de Salzbourg.

Raphaël

Pichon a enregistré pour le label harmonia mundi l’opéra imaginaire Enfers avec

le baryton Stéphane Degout, Libertà! un hommage à des

chefs-d’œuvre méconnus de Mozart, les motets et la Passion selon Saint Matthieu de

J.S. Bach, les Vespro della Beata Vergine de Monteverdi, et le Requiem de

Mozart. Il est Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres.

La Fnac Montparnasse a le plaisir de recevoir le chef d’orchestre Raphaël Pichon pour une rencontre suivie d’une séance de dédicace à l’occasion de la sortie de son nouveau disque « Johannes Brahms Ein Deutsches Requiem », le vendredi 10 octobre à 18h.

Le vendredi 10 octobre 2025

de 18h00 à 19h00

gratuit

Rendez-vous au Forum de Rencontres situé près du SAV au 1er étage.

Accès dans la limite des places disponibles.

Tout public.

Fnac Montparnasse 136 rue de Rennes 75006 Paris

