Rencontrez Raphaël Pichon à la Fnac Montparnasse ! Fnac Montparnasse Paris vendredi 10 octobre 2025.
Johannes Brahms Ein Deutsches Requiem
Aux antipodes des visions parfois
grandiloquentes du Jugement dernier propres aux messes des morts romaines,
Brahms avait conçu une œuvre de “consolation pour ceux qui souffrent”. Après
plus de dix ans de compagnonnage avec un Requiem allemand… et humaniste, les
interprètes de cet album ont méticuleusement ciselé chaque mesure d’un ouvrage
dense pour atteindre une forme de transparence polyphonique
confondante–transcendant ainsi l’universalité de son message.
Raphaël Pichon
Raphaël Pichon est un chef d’orchestre et musicien
français, ayant commencé son apprentissage musical avec le violon, le piano et
le chant. Jeune chanteur professionnel, il se produit sous la direction de
personnalités telles que Jordi Savall, Gustav Leonhardt, Ton Koopman, et au
sein des Cris de Paris.
En
2006, Raphaël Pichon fonde Pygmalion, un chœur et orchestre sur
instruments d’époque, rapidement distingué par la singularité de ses projets.
Les Missae
Breves de Bach, les versions tardives des grandes tragédies
lyriques de Rameau, et la mise en perspective de raretés mozartiennes sont
autant de programmes qui fondent l’identité de Pygmalion. L’ensemble se
concentre sur la fusion entre chœur et orchestre et une démarche dramaturgique
dans l’exercice du concert.
Parmi
les projets marquants de ces dernières années, on compte la création mondiale
de Trauernacht sur
une musique de J.S. Bach, mise en scène par Katie Mitchell, la redécouverte de L’Orfeo de
L. Rossi à l’Opéra national de Lorraine et à Versailles, et une célèbre
interprétation des Vespro della Beata Vergine de
Monteverdi sous la direction de Pierre Audi au Holland Festival. Raphaël Pichon
a également dirigé l’intégrale des motets et la Messe en si mineur de Bach, ainsi
qu’une version mise en scène de Ein Deutsches Requiem de Brahms par
Jochen Sandig à la Base sous-marine de Bordeaux. Parmi les autres productions
marquantes, citons le Requiem de Mozart dans une mise en
scène de Romeo Castellucci, Lakmé de Léo Delibes à
l’Opéra-Comique dans une mise en scène de Laurent Pelly, Ercole Amante de
Cavalli avec Valérie Lesort et Christian Hecq, et L’Autre Voyage sur une musique de
Schubert avec Silvia Costa. En 2023, Raphaël Pichon dirige les Wiener
Philharmoniker dans une nouvelle production des Nozze di Figaro au Festival de
Salzbourg, avant de créer Lacrime di Eros en 2024 avec Romeo
Castellucci, une production expérimentale pour l’Opéra national néerlandais
d’Amsterdam.
En
2020, Raphaël Pichon crée le festival Pulsations à Bordeaux, une fête
éclectique et polymorphe, programmant des concerts exceptionnels dans des lieux
inattendus. À partir de 2024, en partenariat avec Arte et France Musique, il
part avec Pygmalion sur Les Chemins de Bach, un voyage
initiatique à pied et à vélo entre Arnstadt et Lübeck.
À
l’opéra, Raphaël Pichon dirige à la Monnaie de Bruxelles, au Bolchoï de Moscou,
au Teatro San Carlo de Naples et à l’Opéra national néerlandais d’Amsterdam. Il
poursuit son travail avec Pygmalion, notamment à travers des projets ambitieux
tels que la résurrection de l’opéra La Passion grecque de Bohuslav
Martinu pour le festival Pulsations 2025, et une nouvelle création scénique
autour de Zaïde de Mozart pour le festival de Salzbourg.
Raphaël
Pichon a enregistré pour le label harmonia mundi l’opéra imaginaire Enfers avec
le baryton Stéphane Degout, Libertà! un hommage à des
chefs-d’œuvre méconnus de Mozart, les motets et la Passion selon Saint Matthieu de
J.S. Bach, les Vespro della Beata Vergine de Monteverdi, et le Requiem de
Mozart. Il est Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres.
Infos pratiques
Rendez-vous au Forum de Rencontres situé près du Service Après-Vente au 1er étage du magasin.
Accès dans la limite des places disponibles.
La Fnac Montparnasse a le plaisir de recevoir le chef d’orchestre Raphaël Pichon pour une rencontre suivie d’une séance de dédicace à l’occasion de la sortie de son nouveau disque « Johannes Brahms Ein Deutsches Requiem », le vendredi 10 octobre à 18h.
Le vendredi 10 octobre 2025
de 18h00 à 19h00
gratuit
Rendez-vous au Forum de Rencontres situé près du SAV au 1er étage.
Accès dans la limite des places disponibles.
Tout public.
Fnac Montparnasse 136 rue de Rennes 75006 Paris
