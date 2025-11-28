Rencontrez Saint-Nicolas Munster
Rencontrez Saint-Nicolas Munster vendredi 28 novembre 2025.
Rencontrez Saint-Nicolas
Place du Marché Munster Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-11-28 16:15:00
fin : 2025-11-28 18:00:00
Date(s) :
2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30 2025-12-05 2025-12-07
Venez à la rencontre du personnage traditionnel du Noël alsacien. Les enfants sages seront ravis de prendre une photo à ses côtés.
Place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu
English :
Come and meet the traditional Alsatian Christmas character. Wise children will be delighted to take a picture with him.
German :
Begegnen Sie der traditionellen elsässischen Weihnachtsfigur. Brave Kinder werden sich freuen, ein Foto an seiner Seite zu machen.
Italiano :
Venite a conoscere il tradizionale personaggio natalizio alsaziano. I bambini più saggi saranno felici di scattare una foto con lui.
Espanol :
Ven a conocer al tradicional personaje navideño alsaciano. Los niños sabios estarán encantados de hacerse una foto con él.
