Rencontrez Saint-Nicolas

Place du Marché Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28 16:15:00

fin : 2025-11-28 18:00:00

Date(s) :

2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30 2025-12-05 2025-12-07

Venez à la rencontre du personnage traditionnel du Noël alsacien. Les enfants sages seront ravis de prendre une photo à ses côtés.

Venez à la rencontre du personnage traditionnel du Noël alsacien. Les enfants sages seront ravis de prendre une photo à ses côtés. .

Place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

English :

Come and meet the traditional Alsatian Christmas character. Wise children will be delighted to take a picture with him.

German :

Begegnen Sie der traditionellen elsässischen Weihnachtsfigur. Brave Kinder werden sich freuen, ein Foto an seiner Seite zu machen.

Italiano :

Venite a conoscere il tradizionale personaggio natalizio alsaziano. I bambini più saggi saranno felici di scattare una foto con lui.

Espanol :

Ven a conocer al tradicional personaje navideño alsaciano. Los niños sabios estarán encantados de hacerse una foto con él.

L’événement Rencontrez Saint-Nicolas Munster a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de tourisme de la vallée de Munster