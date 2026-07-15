Rencontrez Saint-Nicolas Munster
vendredi 20 novembre 2026 · Munster
Informations pratiques
Munster
Rencontrez Saint-Nicolas
Place du Marché Munster Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-20 16:00:00
fin : 2026-12-06 18:00:00
Date(s) :
2026-11-20 2026-11-21 2026-11-22 2026-11-27 2026-11-28 2026-11-29 2026-12-04 2026-12-06
Venez à la rencontre du personnage traditionnel du Noël alsacien. Les enfants sages seront ravis de prendre une photo à ses côtés.
Plongez dans la magie de Noël en venant à la rencontre de Saint Nicolas, le personnage emblématique des fêtes alsaciennes ! Paré de son habit d’évêque et de sa grande barbe blanche, il accueillera petits et grands avec bienveillance. Les enfants sages pourront lui confier leurs souhaits et repartir avec un beau souvenir en photo à ses côtés. Une rencontre pleine de tendresse et de tradition, à ne pas manquer ! .
Place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu
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English :
Come and meet the traditional Alsatian Christmas character. Wise children will be delighted to take a picture with him.
L’événement Rencontrez Saint-Nicolas Munster a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme de la vallée de Munster
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