Rencontrez Tahereh Mafi à la Fnac Montparnasse ! Fnac Montparnasse Paris mardi 7 octobre 2025.
TAHEREH MAFI
Tahereh
Mafi est l’auteure à succès n°1 du New York Times, n°1 des ventes
internationales et nominée au National Book Award. Elle a écrit plus d’une
douzaine de livres, dont la série Shatter Me et sa série dérivée Shatter Me:
The New Republic, la série Woven Kingdom, A Very Large Expanse of Sea et An
Emotion of Great Delight. Ses livres ont été traduits dans plus de trente
langues. Elle vit en Californie du Sud avec son mari, l’auteur Ransom Riggs, et
leur famille. Retrouvez-la en ligne sur taherehmafi.com.
Infos pratiques
La Fnac Montparnasse a le plaisir de recevoir Tahereh Mafi pour rencontre suivie d’une séance de dédicace, le mardi 7 octobre de 18h à 20h.Événement sur inscription*
Le mardi 07 octobre 2025
de 18h00 à 20h00
gratuit
Public jeunes et adultes.
Fnac Montparnasse 136 rue de Rennes 75006 Paris
