Rencontrez Tahereh Mafi à la Fnac Montparnasse ! Fnac Montparnasse Paris mardi 7 octobre 2025.

TAHEREH MAFI

Tahereh

Mafi est l’auteure à succès n°1 du New York Times, n°1 des ventes

internationales et nominée au National Book Award. Elle a écrit plus d’une

douzaine de livres, dont la série Shatter Me et sa série dérivée Shatter Me:

The New Republic, la série Woven Kingdom, A Very Large Expanse of Sea et An

Emotion of Great Delight. Ses livres ont été traduits dans plus de trente

langues. Elle vit en Californie du Sud avec son mari, l’auteur Ransom Riggs, et

leur famille. Retrouvez-la en ligne sur taherehmafi.com.

La Fnac Montparnasse a le plaisir de recevoir Tahereh Mafi pour rencontre suivie d’une séance de dédicace, le mardi 7 octobre de 18h à 20h.Événement sur inscription*

Le mardi 07 octobre 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit

Événement sur inscription :

– 18h : rencontre + dédicace

– 19h : dédicace

– 19h30 : dédicace

Public jeunes et adultes.

Fnac Montparnasse 136 rue de Rennes 75006 Paris

