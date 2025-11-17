Rencontrez une Cheffe d’Entreprise et échangez avec elle – CONSERVERIE RAYNAUD Lycée Montesquieu Sorgues

Début : 2025-11-17T09:00:00 – 2025-11-17T12:00:00

Lycée Montesquieu 263 Chemin de Lucette, Sorgues Sorgues 84700 Le Ronquet Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

Profitez de ce moment d’échange avec une cheffe d’entreprise pour la questionner sur son parcours, son quotidien, sa vision de l’industrie,… Bref toutes les questions que vous pouvez vous poser.